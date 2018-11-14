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Annesinin kucağından kaçırdı... Maymun, 12 günlük bebeği öldürdü!

Hindistan'da bir maymun, annesinin kucağındaki 12 günlük bebeği kaçırarak öldürdü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:52
Annesinin kucağından kaçırdı... Maymun, 12 günlük bebeği öldürdü!

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maymun, annesinin kucağındaki 12 günlük bebeği kaçırdı ve sonrasında öldürdü.

Annenin çığlıklarını duydu

Hindistan’da maymunlar bu kez bir bebeğin ölümüne neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Agra şehrinde, bir maymun eve girip annesinin emzirdiği Arush adındaki bebeği kaçırdı. Annenin çığlıklarını duyan komşuların 12 günlük bebeği kurtarmak için maymuna taş attığı ancak maymunun bebeğe saldırmasına engel olamadığı belirtildi.

"Çatıya bıraktı"

Bebeğin babası ise yaptığı açıklamada, “Evin kapısı açıktı. Eşim oğlumuzu emziriyordu. Bir maymun aniden evimize girdi ve bebeği boynundan yakaladı. Bir süre kovaladıktan sonra maymun oğlumuzu komşumuzun çatısına bıraktı. Ancak çok geçti. Arush, ağır yaralanmıştı ve nabzı atmıyordu” dedi. Bebeğin iki yıldır evli olan çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Kafada ve boyunda ciddi yaralanmalar

Görgü tanıkları, aynı maymunun bebeği kaçırmadan yaklaşık 15 dakika önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırmaya çalıştığını belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, bebeğin kafatasında ve boynuna ciddi yaralanmalar olduğu ifade edildi.

Nisan ayında Orissa eyaletinde bir maymun, girdiği evdeki bebeği, annesinin tüm çabalarına rağmen kaçırmıştı. Bebeğin cansız bedeni, ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunmuştu.

Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'de çok sık maymun saldırıları yaşanıyor. Hükümet verilerine göre 2016 yılında şehirde 268 maymun saldırısı kaydedildi.

Hindistan hükümeti, bu yıl şehirdeki maymunlar da dahil olmak üzere vahşi hayvanların sayısını kontrol altına almak için kısırlaştırma operasyonunun başlatılmasını onayladı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:52
  1. Hindistan
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  3. bebeği öldürdü

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