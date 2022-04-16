Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu! O anlar kamerada
Antalya'da dehşet anları! Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu...
ANTALYA'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren B.S.'yi (19) yakın takibe alan polis ekipleri otomobille kaçan zanlıyı Alanya ilçesinde yakaladı.
Limoncu'nun eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U.'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.