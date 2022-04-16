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Yerel Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu! O anlar kamerada
Yerel

Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu! O anlar kamerada

Antalya'da dehşet anları! Annesinin evlenmek istediği adamı pompalıyla vurdu...

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:12:00 - 2022-04-16 09:22:46

ANTALYA'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren B.S.'yi (19) yakın takibe alan polis ekipleri otomobille kaçan zanlıyı Alanya ilçesinde yakaladı.

Limoncu'nun eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U.'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.

 

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar! Sır ölüm
Ciğerini söküp organlarını parçaladılar! Sır ölüm

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Ciğerini söküp organlarını parçaladılar! Sır ölüm

 

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