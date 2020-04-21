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Aktüel

Annesinin evlendiği kişiyi bıçakla yaralayan genç tutuklandı

2020-04-21 18:24:02 -
Annesinin evlendiği kişiyi bıçakla yaralayan genç tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, annesinin evlendiği kişiyi bıçakla yaraladı.

M.D.A (21), Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki semt pazarında annesi ile alışverişe çıkan Şinasi V'yi omuz ve karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayda kullandığı bıçağı bir otomobilin altına atarak kaçan M.D.A. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan zanlının, babasından boşanan annesinin başka biriyle evlenmesini kabullenemediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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