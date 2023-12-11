Annesini öldüren şüpheli: İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

KIZI DA YANGINDA ÖLMÜŞ

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Öte yandan Fazile Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi.

Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Fazile Ç.'nin, oğlu Barış Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.