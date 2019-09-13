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Annesini öldüren cani için dördüncü kez rapor istendi

İzmir’de annesi Emine Topal’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Tanju Topal’ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için 4.

13 Eylül 2019 Cuma 10:19
Annesini öldüren cani için dördüncü kez rapor istendi

İzmir’de annesi Emine Topal’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Tanju Topal’ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için 4. kez rapor alınacak.


İzmir’in Konak ilçesinde annesini öldüren Tanju Topal’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Tanju Topal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, babası Recep Topal salonda hazır bulundu.


Mahkeme başkanı, Adli Tıp Genel Kurulu tarafından hazırlanan ve sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu, akıl sağlığını etkileyecek hastalığının bulunmadığını belirten raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Bunun üzerine söz alan baba Recep Topal, oğlunun tedavi edilmeden daha önceki raporlara bakılarak, söz konusu kararın verildiğini öne sürüp, yeniden muayene talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin hastaneye sevk edilmesini istedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ise sanık hakkında daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu tarafından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde 2 rapor hazırlandığını bildirdi. Hakkında bugüne kadar verilmiş 3 rapor olan sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.


Mahkeme heyeti, sanığı SEGBİS ekranı üzerinden gözlemlemeye karar verdi. Yapılan kısa gözlemin ardından heyet, sanığın anlamsız bakışlar sergilediği ve davranışlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı kanaatine vardı.


Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevk edilerek yeniden rapor alınması için duruşmayı erteledi.



Olay


İzmir’in Konak ilçesinde 2015 yılında meydana gelen olayda, daha önce uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gören Tanju Topal, ekmek bıçağı ile annesi Emine Topal’ı, art arda bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından kaçmaya çalışan Tanju Topal, kardeşi Onur Topal tarafından yakalanıp etkisiz hale getirilirken eve gelen polisler, Tanju Topal’ı gözaltına aldı. Tutuklanan Topal hakkında “yakın akrabayı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:19
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