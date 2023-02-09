Annesini enkazdan çıkaran futbolcu şoka girdi: Sokakta yalınayak…
Hatayspor'un stoperlerinden Burak Öksüz, depreme annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yakalandı. Deprem sonrası annesini enkazdan çıkaran Burak Öksüz'ü iki saat sonra yağmur altında yürüyerek bulan yetkililer, yıldız ismin şoka girdiğini öğrendi.
Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay‘da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz’ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.
Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu.
ANNESİNİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDI
Deprem sonrası annesiyle birlikte enkaz altında kalan Burak Öksüz kendi yardımıyla annesini enkazdan çıkardı.
2 SAAT SONRA YAĞMUR ALTINDA YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULDULAR
Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz’ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular.
Burak Öksüz’ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.
ATSU’DAN HALA HABER ALINAMIYOR
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor’da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut’a henüz ulaşılamadığı bildirildi.