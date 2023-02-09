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Yerel Annesini enkazdan çıkaran futbolcu şoka girdi: Sokakta yalınayak…
Yerel

Annesini enkazdan çıkaran futbolcu şoka girdi: Sokakta yalınayak…

Hatayspor'un stoperlerinden Burak Öksüz, depreme annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yakalandı. Deprem sonrası annesini enkazdan çıkaran Burak Öksüz'ü iki saat sonra yağmur altında yürüyerek bulan yetkililer, yıldız ismin şoka girdiğini öğrendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 12:53:00 -
Annesini enkazdan çıkaran futbolcu şoka girdi: Sokakta yalınayak…

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay‘da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz’ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.

Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu.

ANNESİNİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDI

Deprem sonrası annesiyle birlikte enkaz altında kalan Burak Öksüz kendi yardımıyla annesini enkazdan çıkardı.

2 SAAT SONRA YAĞMUR ALTINDA YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULDULAR

Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz’ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular.

Burak Öksüz’ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.

ATSU’DAN HALA HABER ALINAMIYOR

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor’da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut’a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

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