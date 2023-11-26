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Yaşam Annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!
Yaşam

Annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 03:59:00 -
Annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'i (47), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Doğukan D. (16) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Ancak o an oğlunu evde bulamadı. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Senin kanını alacağım"

Annesini öldüren Doğukan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ve tanık beyanlarında, Doğukan D.’nin dün kan bağışında bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrenen Doğukan D., bu durumun kan vermesinden kaynaklandığı düşüncesiyle annesini telefonla arayıp, "D vitamin eksikliğim varmış kanımı aldılar bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım" dedikten sonra da annesini öldürdüğü belirtildi.

16 yaşındaki çocuk tutaklandı
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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'ye cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirilirken babası eşlik etti.

Kaynak: DHA

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