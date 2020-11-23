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Gündem Annelerin elinden zor kurtuldu! Annelere tüküren alçak gözaltında
Gündem

Annelerin elinden zor kurtuldu! Annelere tüküren alçak gözaltında

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan annelerin sayısı arttıkça evlat hırsızı partinin üyeleri de saldırganlaşmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:40:00 -
Annelerin elinden zor kurtuldu! Annelere tüküren alçak gözaltında

Öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017’deki yedek meclis üyesi İ.Ç adlı alçak, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere önce tükürdü ardından da, "Burada boşuna bekliyorsunuz" sözleriyle onları kışkırttı. Evlat nöbetindeki aileler tükürdüğü için alçağa tepki gösterince gerginlik büyüdü. Bunun üzerine polis, İ.Ç'yi ailelerin elinden kurtardı. Aileler, Bağlar Polis Merkezine giderek HDP’li alçaktan şikayetçi oldu. Ailelere tüküren İ.Ç. gözaltına alındı.

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