Annelerin ahı 7’li masayı yerle bir etti

Muhammet Kutlu Ankara

PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırılan evlatları için 4 yıldır HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı annelerin ahı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak için üst aklın bir araya getirdiği zillet masasını yerle bir etti.

Aldıkları ağır seçim yenilgisi sonrasında masayı oluşturan partilerden istifalar ardı ardına gelmeye başladı. Masanın kurucusu ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in koltuğu ise sallanmaya başladı.

Kurultaya gitmeyi kabul etmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu’nun karşısına çok sayıda aday çıkması beklenirken, Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri, “Yedili ittifakı annelerin gözyaşı yerle bir etti. Rabbimiz zalimlere fırsat vermedi. Artık birbirlerini yiyecekler. Bir yıla kalmaz siyasetten tamamen silinecekler. İnşallah daha beter olurlar” tepkisini gösterdi.

İflah olmazlar artık

Akit’e konuşan Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın, “Anaların ahı böyle yerde kalmıyor demek ki. Allah’a şükürler olsun teröristlerle iş tutan yedili masanın her biri bir yere savruldu” dedi.

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Aydın, şunları söyledi: “Zaten zoraki bir topluluktu onlarınki. Kendileri de inanmamıştı. Seçimde halktan yedikleri tokatla darmadağın oldular. İnşallah daha beter olurlar. Bundan sonra da iflah olmayacaklar inşallah. Partilerin hepsi karıştı. Daha da karışacak. Hep içimizde umut var. Geçen hafta evlat hepimizi sevindirdi. Gittikten iki ay sonra öldü diye haberi gelmiş. O kadar sevindim ki sanki kendi çocuğum gelmiş gibiydi. 8 yıl sonra çok büyük bir mucize gerçekleşti. Biz kadıncağız boşuna bekliyor diye üzülüyorduk. Ama o ana yüreğiyle hissediyordu yaşadığını. 4 yıldır bir gün bile ayrılmadılar buradan. Ailece hepsi geliyordu. İnşallah bütün çocuklar kurtulup geri dönecek. Annelerin, ailelerin yüreğini yakanlar da, onlarla birlikte iş tutanlar da inşallah bin beter olacak.”

1 yıla kalmaz hepsi siyasetten silinip gidecek

Diyarbakır annelerinin sembol isimlerinden olan Ayşegül Biçer ise annelerin her bir damla gözyaşında ah olduğunu ve bu ahların da yedili masayı tuttuğunu söyledi. Biçer, şöyle devam etti: “Rabbim fırsat vermedi bu zalimlere. Artık birbirlerini yiyecekler. Çünkü bu anneler kimseden bir şey istemediler. Sadece kendi hakları olan evlatlarını istediler. HDP ve PKK’nın saflarına katılan CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ise bu annelere karşı hep sağır ve dilsizi oynadılar. Ama annelerin ahı tuttu onları. Perişan etti. Bir annenin gözyaşının yere dökülmesi arşı alayı titretir. Altılı masayı kuran partilerin liderlerinin hiçbiri meclise bile giremedi. Daha bu yolun başı. Sürünecekler. Bunlar Allah’ın izniyle bir yıla kalmaz Türkiye siyasetinden tamamen silinecekler. Her anne elini açtığında onlara beddua ediyor. Onları Allah’a havale ediyor. Bir annenin yüreğine dokundun mu o anne dünyayı karşısına alır. Evladına kavuşanlar dünyalara sahip olmuş gibi sevindi. Kavuşmayanlar bile verdikleri mücadeleyle PKK’yı, HDP’yi nefessiz bıraktı. İnşallah artık çocuklarımız sürekli kaçıp geliyor. Hepsi yavrularına kavuşacak inşallah.”