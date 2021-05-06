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Ekonomi Annelere ne kadarlık destek veriliyor? Anneler hangi destekleri alabiliyor?
Ekonomi

Annelere ne kadarlık destek veriliyor? Anneler hangi destekleri alabiliyor?

Anneye verilen destekler | Anneler bir yandan evlatlarını yetiştirirken bir yandan da kadın istihdamının içinde yer alıyor. Annelere evlatlarını yetiştirirken pek çok destek sağlanıyor. Peki, anneler ne kadar süre hangi destekleri alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:24:00 -
Annelere ne kadarlık destek veriliyor? Anneler hangi destekleri alabiliyor?

Annelik dünyanın en güzel ve en zorlu mesleğidir. Evladını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan annelere, devlet de pek çok destek sağlıyor. Peki, annelere hangi destekler veriliyor?

Annelere ne kadarlık destek veriliyor? Anneler hangi destekleri alabiliyor?

Öncelikle doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira veriliyor.

Doğum öncesinde 8 ve doğum sonrasında 8 hafta toplam 16 hafta kadınlara izin veriliyor. Anneler 'analık ' izni boyunca 16 haftada iş göremezlik ödeneğinden yararlanıyor.  Doğum yapan kadınlara ayrıca süt parası ödeniyor. 2021 yılında süt parası 225 lira olarak veriliyor. Kadınlar çocuk başına borçlanarak erken emekli olabiliyor.

Asgari ücretli çalışan bir kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde iş görmezlik ödeneğinden 8.904 TL, emzirme ödeneğinden 225 lira, doğum yardımı için 300 lira ve yarı zamanlı çalışma desteğinden 3.550,34 TL alıyor. Kısacası asgari ücretle çalışan bir kadın 12.979,34 TL destek alıyor.

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