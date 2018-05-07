Annelere 1015 lira kreş yardımı yapılıyor!

Resmi Gazetede gazetede yayımlanan habere göre, annelere kreş yardımında verilen aylık 304 lira olan tutara 711 TL’lik zam yapıldı. Kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla yapılan bu zam sayesinde aileler çocuklarını rahatlıkla kreşe verebilecek. Peki kreş desteği nasıl alınır?

KREŞ YARDIMI 1015 TL OLDU!

Ekonomik nedenlerden dolayı çalışmak zorunda olan fakat kreş fiyatları yüksek gelen aileler için yapılan zam annelerin yüzünü güldürdü. Bilindiği üzere çalışan annelere çocuklarının bakımı konusunda yaşanan zorlu sürece katkı sağlanması amacı ile çocuk başına 304 TL destek verilmekteydi. Bu fiyatın yetersiz olduğundan dolayı büyük bir artışla annelere verilen kreş ücreti 1015 lira oldu.

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ

Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltilmiş oldu. Böylece kadının çalışma hayatında yer edinmesi için gerekli ortam da sağlanmış oluyor. Peki desteği yardımı nasıl alınır?

KREŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Kreş yardımında yoğun bir başvuru yapılmakta. Maliye Bakanı Naci Ağbal kreş desteği için ayrılan bütçenin 4,3 milyar olduğunu açıkladı. Başvurular ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının illerde bulunan merkezlerinden yapılabilecek. Kreş desteğinde bulunmak için iş hayatında bulunan çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor.

Öncelikle bu desteği almadan evvel maaş miktarınız göz önünde bulundurulur, sonuç olarak eğer uygun iseniz bu destek iş vereniniz tarafından sağlanır. Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise( çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet elbette kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlayacaktır. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin sağlanması zorlaşır; çünkü ciddi talep olan bu konuda devlet vereceği maddi desteğin gerçekten gereken bir yere gitmesi için titiz davranır.