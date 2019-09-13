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Anneler nöbete devam ederken HDP'li vekilden skandal açıklama!

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki nöbeti devam ederken HDP Milletvekili Leyla Güven'den skandal bir açıklama geldi. HDP'li Güven, “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:57

HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürülmek üzere dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde acılı ailelerin başlattığı evlat nöbeti 11. gününe girerken HDP tarafından gelen açıklamalar büyük tepki topladı.

Evlat nöbetine katılan acılı aile sayısının giderek artmasıyla birlikte köşeye sıkışan HDP'lilerden skandal açıklamalar gelmiş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya üzerinden "il binamız herkese açıktır" söylemiyle yıllardır çocuklarından uzak kalan ailelerin acısıyla adeta dalga geçmişti.

Bir skandal açıklama da HDP’li milletvekili Leyla Güven'den geldi. Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” diyen Güven'in açıklamaları büyük tepki topladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:57
  1. Siirt
  2. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail13 dk önce
    Savaş diyecek kadar cesaretle meydanlarda ANIRIYOR.Türkiye sen ve seningibi Teröristlerin kökünü kazıyor.ne savaşı KÂFİR.
  • NejmiNejmi23 dk önce
    Bunları onlemenin tek çaresi yağlı kazığa oturtacan.bu vatan hainlerini

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