Anneler nöbete devam ederken HDP'li vekilden skandal açıklama! Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki nöbeti devam ederken HDP Milletvekili Leyla Güven'den skandal bir açıklama geldi. HDP'li Güven, “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” dedi.

HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürülmek üzere dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde acılı ailelerin başlattığı evlat nöbeti 11. gününe girerken HDP tarafından gelen açıklamalar büyük tepki topladı. Evlat nöbetine katılan acılı aile sayısının giderek artmasıyla birlikte köşeye sıkışan HDP'lilerden skandal açıklamalar gelmiş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya üzerinden "il binamız herkese açıktır" söylemiyle yıllardır çocuklarından uzak kalan ailelerin acısıyla adeta dalga geçmişti. Bir skandal açıklama da HDP’li milletvekili Leyla Güven'den geldi. Diyarbakır’da yaptığı konuşmada “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” diyen Güven'in açıklamaları büyük tepki topladı.

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