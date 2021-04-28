Pandemide bir yılı geride bıraktık. Vaka ve ölüm rakamları sebebiyle Türkiye tam kapanmaya gitmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde anneler günü, bu sebeple pek çok kişi kapanmada çiçekçilerin açık olup olmadığını araştırıyor. Kapanmada çiçekçiler çalışacak mı?

Anneler gününde çiçekçiler açık mı? Kapanmadan çiçekçiler açık mı?

Özellikle anneler günü sebebiyle vatandaşlar çiçekçilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.