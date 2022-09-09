Anneler: Biz HDP’nin kapısını kapatıyoruz, CHP yeni kapı açıyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHPİli Gürsel Tekin’in, “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklaması gündemdeki yerini korurken tepkiler de dinmek bilmiyor. Tekin’in skandal açıklamalarına bir tepki de Diyarbakır Anneleri’nden geldi. CHP’nin devlete, vatana, bayrağına ihanet ettiğini söyleyen Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi:

Bugün bakanlık, yarın ülkeyi verir

“HDP de CHP de kapatılmalıdır. Atatürkçü kimliğine sığınan bu hainlere de gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Teröristlerle işbirliği içerisindeler. Artık saklayacakları bir şeyleri de kalmadı. Bunlara birisinin ‘dur’ demesi gerekiyor. Bugün bakanlık veren yarın memleketi altın tepside verir. Biz HDP’yi kovuyoruz bunlar bağrına basıyor. Bunlar iktidara gelsin Türkiye’nin çekeceği var. 4 yıldır evlatlarımız için mücadele veriyoruz. Ne zaman samimi bir şekilde bize destek için geldiler. Elhamdülillah onlara boyun eğmedik. Gerekeni de söyledik. Bunlar nerede devlete karşı bir yapılanma varsa oraya koşa koşa gidiyorlar. Biz devlete karşı olsaydık bize de kucak açarlardı. Atatürk’ün partisinin düştüğü duruma bakın. CHP, Türkiye’yi temsil ediyoruz diyor, HDP, Kürtleri temsil ediyoruz diyor. İkisi de sözde temsil ettiklerine ihanet ediyor. İkisi de insanlara zulüm ediyor. Biz nöbete başladık HDP kapısına kilit vurdu kaçtı. Biz onları memleketten kovmaya çalışıyoruz. Terörü bitirmeye çalışıyoruz. Onlar HDP’ye yeni yeni kapılar açıyor, sahip çıkıyor.”

CHP hainlere sahip çıkıyor

Annelerden Hatice Levent de, tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu söylemler bizleri derinden yaralıyor. Biz yıllardır devletimiz ile birlikte ne için mücadele ediyoruz? HDP/PKK bu topraklardan silinsin milletimiz, evlatlarımız rahat bir nefes alsın diye. Ama CHP milletin başına yeni yeni belalar açmak için bu hainlere sahip çıkıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. HDP ile yıllardır nasıl mücadele ediyorsak vatanına, milletine, bayrağına ihanet etmeye kalkanlarla da öyle mücadele ederiz. Bu ülkeyi nasıl kazandığımızı iyi biliyoruz. Mücadele etmeden de kaybetmeyiz.”