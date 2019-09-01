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Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

sahibinden.com'un anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 arttı

01 Eylül 2019 Pazar 10:34
Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 artış kaydetti.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya gelirken, artık başlı başına bir sektör halini alan anne ve bebek ürünlerine olan ihtiyaç ve ilgi de sürekli artıyor.

Ayda ortalama 45,3 milyon kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un temmuz verileri de anne ve bebek ürünlerine yönelik ilgiyi ortaya koyuyor.

Buna göre, sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 arttı. Kategorinin en çok incelenen ürünleri taşıma, mobilya ve bebek oyuncakları olurken, kullanıcıların en çok ziyaret ettiği ürün ise bebek bezi oldu.

Aynı dönemde kategorideki ilanlara ilgi yüzde 24 artış gösterirken, bebek arabası & puset, çocuk oto koltuğu, beşik & karyola, bebek oyuncakları ve ana kucağı en çok tercih edilen ilanlar olarak belirlendi.


- Anne ve bebek ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenler


sahibinden.com, anne ve bebek ürünü alacak aileler için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Eşya ve oyuncak seçiminde organik malzemeler kullanılarak üretilmiş ürünler tercih edilmeli. Ürün seçiminde ihtiyaç ve kullanışlılık ön planda olmalı, görsel güzellik ikinci planda tutulmalı. Alınan ürün ikinci el ise garanti belgesinin devam edip etmediği kontrol edilmeli. Eşyanın vidalama ve eklem yerlerinin sağlamlığı kontrol edilmeli. İster sıfır ister ikinci el olsun, kalite standart belgeleri mutlaka talep edilmeli. Kenarları ve köşeleri yuvarlak olan ürünler tercih edilmeli, değilse bu alanlar koruyucu malzemelerle kaplanmalı. Her türlü güvenlik açısından duvara sabitlenen mobilyalar tercih edilmeli. Eşyanın kapaklarında hızla kapanmayı önleyici mekanizmaların çalışır olduğu kontrol edilmeli."

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:34
  1. bebk bezi
  2. sahibinden.com

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