Anne ve babalar dikkat... Sonu ölümle bitiyor

Geride bıraktığımız yıl içerisinde Google ve Facebook gibi iki devi tahtından eden TikTok, aynı anda farklı ülkelerdeki milyonlarca insanı etkisi altına alabiliyor.

We Are Social'in Temmuz 2022'de yayınladığı rapora göre, TikTok'u kullanan kişi sayısının dünya çapında 2,2 milyara ulaştığı aktarıldı. Türkiye'de ise bu rakam 26 milyon bandında.

Yabancıların 'Trend', ülkemizdeki fenomenlerin 'akım' dediği etkinlikler, dışarıdan pembe bir dünya tasavvuru oluştursa da içyüzünde karanlıklar barındırabiliyor. O akımlardan sonuncusu da 'Mouth Taping', yani 'Ağzı bantlamak'.

TikTok'ta milyonlarca kişinin takip ettiği fenomenler, önce ağzı bantlamanın sağlık açısından faydalı olduğunu savundu. Çoğunluğu ABD'de yaşayan ünlüler, ağızlarını bantlayıp uyudukları için kolaylıkla kilo verebildiklerini, diş çürümesi ve ağız kokusu gibi olumsuzluklardan; sinüse dayalı baş ağrısından kurtulduklarını iddia etti.

Bir başkası ise ağzını bantlayıp uyuduğu için horlama rahatsızlığından kurtulduğunu ve yaşlanma belirtilerinin azaldığını savundu. Ancak uzmanlar, 'Mouth Taping' akımının insan sağlığı açısından pek de faydalı olmadığı kanaatinde. Üstelik ebeveynlere uyarıda bulunuyorlar.

Önemli olan ebeveynleri bilinçlendirmek

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Profesör Doktor Cem Sefa Sütçü, Haber7'ye yaptığı özel açıklamada ebeveynlerin bilinçlenmesi yönünde vurguda bulundu.

Profesör Doktor Sütçü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal medyada, çok fazla kanallardan enformasyona maruz kalabiliyorsunuz ve çok hızlı bir iletişim söz konusu olduğu için bunu denetlemek çok zor. Bazıları diyor ki 'Hiç kullandırtmayalım' bazıları da 'Buna engel olmayalım' diyor. Bence ikisi de doğru değil. Serbest bırakmak ilgilenmemek de doğru değil. Bu noktada denetlemek çok önemli.

Arada kontrol etmek, gözlemlemek çok önemli. Çocuk ne yapıyor, alışkanlıklarında bir değişiklik oluyor mu sosyal medyaya girdiğinden beri. İlişkilerinde bir değişiklik var mı? Ebeveynlerin bu bilinçte olması lazım. Uçak havalanırken diyorlar ya 'Önce maskeyi kendinize takın sonra çocuğunuza' diye, önce kendilerinin bilinçlenmesi lazım, sonra çocukları bilinçlendirmeleri veya gözetim altında tutmaları lazım. Bu işi başkalarına bırakmakla olmuyor. O yüzden iş yine ebeveynlere düşüyor.

Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Yıldırım da ebeveynlere seslenerek, çocuklarının TikTok'taki ayak izlerinin takip edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Yıldırım'ın açıklaması ise şöyle:

Ebeveynler çocuklarının TikTok'ta hangi ünlüleri takip ettiğini, neleri izlediğini kesinlikle bilmeli. Bununla da kısıtlı değil. Başka tehlikeli unsurlar da ortaya çıkabiliyor TikTok'ta. Ailelerin çocuklarındaki TikTok kullanımlarını kontrol altına almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı uygulamalara kısıtlamalar getirilebiliyor. Bu uygulamaya da kısıtlama getirilebilir. Ebeveyn de sürekli olarak çocuğunu takip edemeyebilir."

Kanıtı yok

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Uyku Uzmanı Doktor Raj Dasgupta, CNBC'ye verdiği demeçte ağzı bantlamanın ölüme yol açabileceğini belirtti. Doktor Dasgupta: 'Ağzı bantlayıp uyumak nefes darlığına, kötü ihtimalle uyku sırasında boğulmaya neden olabilir. Eğer uyku apneniz varsa bu gerçekten ölümcül olabilir. Eğer bir fayda varsa da bunun sınırlı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bunun hiçbir kanıtı yok' dedi.

Ani ölümler kapıda

Michigan Sağlık Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Meghan Acho ise, nefes almada güçlük çekenlerin bu akımdan kaçınması gerektiğini şiddetle savundu. Doktor Acho: 'Ağzınızı bantlayarak nefes almanızı iyice sınırlandırabilirsiniz. Hele ki çocukların bu akımdan kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. Ani ölümler kapıda olabilir!' diye konuştu.

"Bantla geçiştiremezsiniz"

Stanford Üniversitesi Akciğer, Astım ve Uyku Anabilimi'nden Klinik Profesör Doktor Shannon Sullivan, uyku esnasında ağzı bantlamanın tehlikeli bir yol olacağını şu sözlerle anlattı:

"Uyku esnasındaki kronik rahatsızlıkları ağzınızı bantlayarak geçiştiremezsiniz. Ağzınızı bantlamak veya battaniye altına çekilmek mantıklı bir yol olmayacaktır. Bu gibi akımlara karşı dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Haber7