Anne ve babalar dikkat! Çocuklarınızı bu soytarıdan uzak tutun

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Yayınladığı videolar ile gençleri zehirleyen ve kendisini "sosyal medya fenomeni" olarak pazarlayan "Enes Batur" isimli rezil Youtuber geçtiğimiz günlerde kendisini takip eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan takipçilerine skandal bir tavsiyede bulundu.

Yaklaşık 5-6 yıldır alkol kullandığını söyleyerek gençleri alkole teşvik eden Enes Batur'a çok sayıda tepki yağarken Sertaç Abi isimli Youtuber, anne-babalara önemli uyarılarda bulundu.

Anne ve babalara seslenen Sertaç Abi adlı Youtuber, Enes Batur'un birçok kez sarhoş halde yakalandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Lütfen beni dikkatlice dinleyiniz ve paylaşarak herkese duyurunuz. Enes Batur Youtube'da bir video yayınladı. Hani sarhoşken falan bir sürü yakalandı ya bu habercilere. Kendisini takip eden milyonlarca çocuğa 'Ben 5-6 yıldır alkol içiyorum bu gayet normal siz de haftada bir ayda bir arkadaş ortamında sosyalleşmek için alkol içebilirsiniz' dedi. Hem de binbir küfürlü cümleyle. Bu herifi Türkiye'deki bütün çocuklar tanıyor ve aylık 100 milyon izlenmesi var. Yani herif bir ayda bizim ülke nüfusumuzdan fazla izleniyor ve bunların hemen hemen hepsi çocuk. Bizim çocuğumuz bizim."

Türlü soytarılık ve şaklabanlıklar yaparak milyonları cebe indiren Enes Batur gibi rezil fenomenlerin toplumun en önemli sorunlarından biri olduğunu ve yetkililerin bu tarz kişilere karşı acilen önlem alması gerektiğini kaydeden Sertaç Abi adlı Youtuber, "İşte bu sebeple yıllardır haykırıyorum. Hiçbir yetkilinin umurunda da değil. Kendi Youtuber'larımızı yetiştiremezsek neslimizi kaybedeceğiz abi kaybedeceğiz. Bugünün en mühim olayı ve sorunu budur ya" diyerek tepkisini dile getirdi.