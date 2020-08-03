Bir bebeğin gelişimi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için anne sütü son derece önemlidir. Annelerin ilk 6 ay yalnızca bebeklerini anne sütü ile beslemeleri öneriliyor. Ancak bazı annelerin sütü az oluyor. Bu ise beslenme, stres ya da yapısal özelliklerden kaynaklanabiliyor. Anneler tavsiye edilen gıdaları tüketmelerine rağmen sütleri olmayınca bu kez hangi dualarla sorunlarına çözüm bulacaklarını araştırıyor.

Anne sütünün artması için dua

Annelerin Muhammed Suresi 15. Ayetini bir kağıda yazıp göğsünde taşıması tavsiye ediliyor. Ayrıca annelerin her gün Muhammed Suresi’ni okuması tavsiye ediliyor.

Muhammed Suresi, 15. Ayet

“Fîhâ enhârun min mâin ğayri âsinin ve enhârun min lebenin lem yeteğayyer ta’muhu ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîne ve enhârun min aselin musaffen ve lehum fîhâ min kulis semerât.”

Anne sütünü arttırdığı belirtilen diğer dua ise şöyle: Bismillahirrahmanirrahim.Yefalüllahü ma yeşaü ve yefkemü ma yüridü.Ve ceaalna mni beyni eydihim sedden.ve mil halvefüm sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün.vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Bu duayı mümkünse gülsuyu ve safranlı bir mürekkeple yazılıp suya atılmalı. Lohusa kadında bu sudan içmelidir. Ancak duayı yazdırma imkanı bulunmayanların bu duayı her gün okuması tavsiye ediliyor.

Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur.

Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur. Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü vardır. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmaktadır, Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.