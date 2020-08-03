Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini vurguluyor. Elbette anne sütünün yetersizse bebeklere formül mama verilebilir. Ancak bu dönemde annelerin yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri stresten uzak durmaları da şart.

Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur.

Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur. Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü vardır. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmaktadır, Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.

Anne sütünü artıran yiyecekler

Yulaf tam bir demir kaynağıdır. Sıcak olarak hazırlayacağınız bir kase yulaf lapası hem sizi tok tutacaktır hem de sütünüzü arttıracaktır.

Sarımsak dünyadaki en güçlü antibiyotiktir. Kokusu nedeniyle uzak durmak istiyor olsanız da sarımsak süt arttırmak için birebirdir. Sarımsağı tencere yemeklerinde kullanıp, kokusunu kamufle edebilirsiniz.

Yeşil yapraklı sebzeler anne sütünü tahmin ettiğinizden çok daha fazla arttıracaktır.

Patates ve havuç da anne sütünü arttırır. Ancak bu iki gıdayı ölçülü tüketmekte yarar var.

Tahin ve helva bilindiği üzere anne sütünü arttırır. Ancak iki gıdada bolca kalori içerdiği için abartmadan tüketmek önemli.