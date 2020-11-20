Anne sütü nasıl artar? | Anne sütünü artıran gıdalar
Anne sütü artması için ne yapılır? |Bebekler ilk 6 ay anne sütüyle beslenmelidir. Pek çok anne, sütünün nasıl artacağını merak ediyor. Peki, anne sütü artması için ne yapılmalı? | Bebeklerin günlük anne sütü ihtiyacı nedir? | Anne sütünün artması için ne yenir ne içilir?
Anne sütü arttıran besinler | Bebekler için anne sütü en kıymetli besindir. Bebekler ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmelidir. Elbette anne sütünün yetersiz olduğu şartlarda bebekler formül mama ile de beslenebilir. Pek çok anne, sütünün artması için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Anne sütü nasıl artar?
Anne sütü nasıl artar? | Anne sütünü artıran gıdalar
Anne sütü; %87’si su, %3.8’i yağ, %1’i protein ve %7’si laktozdan oluşan, bebeğinizin ihtiyacına göre kendini değiştirebilen, dinamik ve antienfektif bir besindir. Bebeklere ilk 6 ay anne sütü dışında hiçbir gıda verilmemelidir. 6. aydan itibaren bebeklerde ek gıdaya geçiş başlıyor. Anne sütü almayan yalnızca formül mama içen bebeklerde ise ek gıda yavaş yavaş 4. ayda başlatılıyor.
Anneler bu özel dönemde bebeklerinin günlük süt ihtiyacını merak ediyor. Bebekler büyüdükçe süt ihtiyaçları da artar. İşte, aya göre bebeklerin süt ihtiyaçları:
1. ayında günde 8-12 defa emzirme ve her emzirmede 28-84 gram süt,
2 aylık iken her 3-4 saatte bir emzirme ve her emzirmede 112-140 gram süt,
3-4 aylık iken her 4 saatte bir emzirme ve her emzirmede 140-168 gram süt,
5-6 aylık olduklarında her 4-5 saate bir emzirme ve her emzirmede 196-224 gram süt, ihtiyacı olur.
Anneler sütlerinin artması için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini merak ediyor. Anne sütünün yüzde 87’si su ve annelerin sütlerinin artması için öncelikle su tüketimine dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca yeşil yaprakları gıdalar da anne sütü için son derece önemli. Sanıldığı gibi şerbetler, tattılar, hamur işleri anne sütünü arttırmıyor. Bu gıdalar doğum kilolarının üzerine kilo eklenmesine yol açıyor.
Anne sütünü arttıran yiyecek ve içecekler
Su
Maden suyu
Fesleğen
Ispanak
Karalahana
Dereotu
Maydanoz
Semizotu
Isırgan
Rota
Yulaf
Havuç
Kefir
Yumurta
Kırmızı et
Nohut
Mercimek
Somon Balığı
Çemen otu
Amber çayı
Zencefil çayı
Papatya çayı
Sarımsak
Kimyon
Kayısı
Pancar