Anne sütü arttıran besinler | Bebekler için anne sütü en kıymetli besindir. Bebekler ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmelidir. Elbette anne sütünün yetersiz olduğu şartlarda bebekler formül mama ile de beslenebilir. Pek çok anne, sütünün artması için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Anne sütü nasıl artar?

Anne sütü nasıl artar? | Anne sütünü artıran gıdalar

Anne sütü; %87’si su, %3.8’i yağ, %1’i protein ve %7’si laktozdan oluşan, bebeğinizin ihtiyacına göre kendini değiştirebilen, dinamik ve antienfektif bir besindir. Bebeklere ilk 6 ay anne sütü dışında hiçbir gıda verilmemelidir. 6. aydan itibaren bebeklerde ek gıdaya geçiş başlıyor. Anne sütü almayan yalnızca formül mama içen bebeklerde ise ek gıda yavaş yavaş 4. ayda başlatılıyor.

Anneler bu özel dönemde bebeklerinin günlük süt ihtiyacını merak ediyor. Bebekler büyüdükçe süt ihtiyaçları da artar. İşte, aya göre bebeklerin süt ihtiyaçları:

1. ayında günde 8-12 defa emzirme ve her emzirmede 28-84 gram süt,

2 aylık iken her 3-4 saatte bir emzirme ve her emzirmede 112-140 gram süt,

3-4 aylık iken her 4 saatte bir emzirme ve her emzirmede 140-168 gram süt,

5-6 aylık olduklarında her 4-5 saate bir emzirme ve her emzirmede 196-224 gram süt, ihtiyacı olur.

Anneler sütlerinin artması için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini merak ediyor. Anne sütünün yüzde 87’si su ve annelerin sütlerinin artması için öncelikle su tüketimine dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca yeşil yaprakları gıdalar da anne sütü için son derece önemli. Sanıldığı gibi şerbetler, tattılar, hamur işleri anne sütünü arttırmıyor. Bu gıdalar doğum kilolarının üzerine kilo eklenmesine yol açıyor.

Anne sütünü arttıran yiyecek ve içecekler

Su

Maden suyu

Fesleğen

Ispanak

Karalahana

Dereotu

Maydanoz

Semizotu

Isırgan

Rota

Yulaf

Havuç

Kefir

Yumurta

Kırmızı et

Nohut

Mercimek

Somon Balığı

Çemen otu

Amber çayı

Zencefil çayı

Papatya çayı

Sarımsak

Kimyon

Kayısı

Pancar