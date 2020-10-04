Anne sütü alma süresi 17 aya yükseldi

Yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda, sadece anne sütü ile beslenen bebek oranında artış sağlandı. Türkiye’de doğan tüm çocukların yüzde 96,5’i bir süre emzirilerek ortalama emzirme süresi 17 aya yükseldi. Emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye’de her yıl Emzirme Haftası kutlanıyor. Söz konusu hafta içinde tüm Türkiye’de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanıyor. Büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için, anne karnında başlayan ve özellikle kritik pencere olarak adlandırılan doğumdan itibaren 2 yaşın sonuna kadar devam eden süreçteki beslenme önem kazanıyor.