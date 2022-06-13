Anne Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Kolay ve Ekonomik Tarif İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

Anne Kurabiyesi Nasıl Yapılır? Kolay ve Ekonomik Tarif

Uygun bir karıştırma kabına yumurta, yoğurt ve sıvı yağı alarak tel çırpıcı ile çırpalım. Ardından üzerine toz şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, kabartma tozu ve unun bir kısmını ekleyerek spatula yardımı ile karıştıralım. Unun kalanını da yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopartalım ve elimizle yuvarlayarak şekil verelim. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi fırın tepsimize yerleştirelim. Ben bu ölçülerle 13 adet kurabiye elde ettim. Tüm hamurumuzu şekillendirdikten sonra kurabiyelerimizin üzerine toz şeker serpiştirelim ve önceden ısıtılmış 175°C fansız fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda pişen anne kurabiyelerimiz servise hazır. Afiyet olsun!