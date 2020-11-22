Anne Kekeç, evladı merhum Ahmet Kekeç'i anlattı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden merhum Gazeteci Ahmet Kekeç'in annesi Fatma Kekeç'i Malatya'daki evinde ziyaret etti.

Çalık: Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdük

Merhum Gazeteci Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdüklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Fatma annem çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Bizler Malatyalı kıymetli ve güzel bir insanı kaybettik. En zor zamanlarda dimdik duran, istikametinden şaşmayan, irade sahibi bir kalemdi. Cumhurbaşkanımız da Ahmet ağabeyi çok severdi. Allah rahmet eylesin." dedi.

'Kendisini övmedi, övünmedi'

Merhum Kekeç'in annesi 81 yaşındaki Fatma Kekeç ise, evladı Ahmet Kekeç'i şöyle anlattı:

"Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı, hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çoçukken de çok okurdu."

İki kez kanseri bir kez de veremi yenen aynı zamanda kronik KOAH hastası olan Ahmet Kekeç 14 Kasım'da koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti.