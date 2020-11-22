  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anne Kekeç, evladı merhum Ahmet Kekeç'i anlattı
Gündem

Anne Kekeç, evladı merhum Ahmet Kekeç'i anlattı

Koronavirüs rahatsızlığı sebebi ile hayatını kaybeden merhum Gazeteci Ahmet Kekeç'in 81 yaşındaki annesi Fatma Kekeç, "Oğlum hiçbir zaman övünmedi. Hep doğrudan yanaydı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:40:00 - 2020-11-22 23:47:05

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden merhum Gazeteci Ahmet Kekeç'in annesi Fatma Kekeç'i Malatya'daki evinde ziyaret etti.

Çalık: Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdük

Merhum Gazeteci Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdüklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Fatma annem çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Bizler Malatyalı kıymetli ve güzel bir insanı kaybettik. En zor zamanlarda dimdik duran, istikametinden şaşmayan, irade sahibi bir kalemdi. Cumhurbaşkanımız da Ahmet ağabeyi çok severdi. Allah rahmet eylesin." dedi.

'Kendisini övmedi, övünmedi'

Merhum Kekeç'in annesi 81 yaşındaki Fatma Kekeç ise, evladı Ahmet Kekeç'i şöyle anlattı:

"Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı, hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çoçukken de çok okurdu."

İki kez kanseri bir kez de veremi yenen aynı zamanda kronik KOAH hastası olan Ahmet Kekeç 14 Kasım'da koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var
Dünya

Nijerya'da camiye alçak saldırı! Çok sayıda ölen ve kaçırılan var

Afrika ülkesi Nijerya'da yer alan Zamfara eyaletinde bir camiye saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Dünya

İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu

Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay