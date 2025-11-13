  • İSTANBUL
Anne ile oğlunun sır ölümü! Cesedin çıplak olması kafaları karıştırdı
Gündem

Anne ile oğlunun sır ölümü! Cesedin çıplak olması kafaları karıştırdı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Anne ile oğlunun sır ölümü! Cesedin çıplak olması kafaları karıştırdı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

Kastamonu'da 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile birlikte cesedi bulunan Huriye Helvacı'nın çıplak olması cinayet şüphesini akıllara getirmişti.

Yapılan ilk incelemelerde, Huriye Helvacı'nın vücudunda herhangi bir kesik, darp izi, istismar buluntusuna rastlanmazken annenin hipotermi geçirerek, oğlunun da şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.

 

Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı'nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor. 5 yaşındaki Osman'ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Başsavcılık, her ihtimali değerlendirerek, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacak.

Ayrıca anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazesi, bugün ikinci namazına müteakip Bozkurt Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.

