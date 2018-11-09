Anne demek...



Hayatta her mesleği seçebilir, yeteneğiniz, isteğiniz ve ilgi alanınız dahilinde doktor, mühendis, öğretmen veya satış görevlisi olabilirsiniz. Buna göre başarılı ya da başarısız olabilir, toplumda belli bir seviyeye, konuma ulaşabilir ve buna ek olarak da elbette belli bir miktarda para kazanabilirsiniz.

Bir de hayatta mesleğimiz dışında kendimizi bulduğumuz, içine doğduğumuz kimliklerimiz var. Anne olmak gibi..

Allah bu kutsal görevi kadınlara bahşetmiş.. Bir can iken yeni bir cana vesile olma göreviyle başlayan annelik.. Bedeninde saatlerce, günlerce değil, aylarca taşıdığı, kanıyla, canıyla, beslediği minicik bir varlık.. Koskoca yeni bir dünya için aşkla, sevgiyle, özveriyle, çabayla, emekle yıllarını feda eden anne..

Beraberinde sayısız mesleği evine yansıtarak ocağımızı tüttüren anne..

Yeri gelince kendini bile unutarak tamamen çocuğuna yönelen, onun derdi, tasası, mutluluğu, mutsuzluğu ile ilgilenen gece-gündüz, sabah- akşam demeden çocuğunu, yuvasını, ailesini düşünen, merak eden annelerimiz.. Yaşayamadığı tüm güzellikleri çocuğuna yaşatmaya çalışan, yaşadığı tüm kötülük ve fenalıklardan çocuğunu koruyup kollamaya çalışan annelerimiz..

Yani saçını süpürge eden annelerimiz.. Bir süpürge gibi ailesinin etrafındaki her türlü kiri, tozu süpüren, yok eden, geleceğini aydınlatan, iyi, ahlaklı, dürüst, doğru bir bireyler olması için çabalayan, bir süpürgeyi ordan oraya sallar gibi, kendini ve ruhunu da ailesi için de oradan oraya emek harcayan annelerimiz..

Onlar evimizin koruyucu melekleri, doktorları, hemşireleri, gece nöbetçileri, temizlikçileri, aşçıları, hizmetçileri, şefkat elleri, iç mimarları, alışveriş görevlileri, muhasebecileri, terziler, öğretmenleri, pedagogları, sabır taşları, temel taşları..