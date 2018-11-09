THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Anne demek...

Evin hekimi, hemşiresi, mimarı, aşçısı, öğretmeni, koruyucu meleği, pedagogu, hizmetçisi, terzisi, temizleyicisi, muhasebecisi, yani her şeyi..

09 Kasım 2018 Cuma 17:28
Anne demek...


Hayatta her mesleği seçebilir, yeteneğiniz, isteğiniz ve ilgi alanınız dahilinde doktor, mühendis, öğretmen veya satış görevlisi olabilirsiniz. Buna göre başarılı ya da başarısız olabilir, toplumda belli bir seviyeye, konuma ulaşabilir ve buna ek olarak da elbette belli bir miktarda para kazanabilirsiniz.

Bir de hayatta mesleğimiz dışında kendimizi bulduğumuz, içine doğduğumuz kimliklerimiz var. Anne olmak gibi..

Allah bu kutsal görevi kadınlara bahşetmiş.. Bir can iken yeni bir cana vesile olma göreviyle başlayan annelik.. Bedeninde saatlerce, günlerce değil, aylarca taşıdığı, kanıyla, canıyla, beslediği minicik bir varlık.. Koskoca yeni bir dünya için aşkla, sevgiyle, özveriyle, çabayla, emekle yıllarını feda eden anne..

Beraberinde sayısız mesleği evine yansıtarak ocağımızı tüttüren anne..

Yeri gelince kendini bile unutarak tamamen çocuğuna yönelen, onun derdi, tasası, mutluluğu, mutsuzluğu ile ilgilenen gece-gündüz, sabah- akşam demeden çocuğunu, yuvasını, ailesini düşünen, merak eden annelerimiz.. Yaşayamadığı tüm güzellikleri çocuğuna yaşatmaya çalışan, yaşadığı tüm kötülük ve fenalıklardan çocuğunu koruyup kollamaya çalışan annelerimiz..

Yani saçını süpürge eden annelerimiz.. Bir süpürge gibi ailesinin etrafındaki her türlü kiri, tozu süpüren, yok eden, geleceğini aydınlatan, iyi, ahlaklı, dürüst, doğru bir bireyler olması için çabalayan, bir süpürgeyi ordan oraya sallar gibi, kendini ve ruhunu da ailesi için de oradan oraya emek harcayan annelerimiz..

Onlar evimizin koruyucu melekleri, doktorları, hemşireleri, gece nöbetçileri, temizlikçileri, aşçıları, hizmetçileri, şefkat elleri, iç mimarları, alışveriş görevlileri, muhasebecileri, terziler, öğretmenleri, pedagogları, sabır taşları, temel taşları..

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:28
  1. anne
  2. anne olmak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cevad Zarif'ten sert mesajlar! 'DAEŞ'i ABD ortaya çıkardı'
    1. Cevad Zarif'ten sert mesajlar! 'DAEŞ'i..
    2. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
    3. Yahudi isimden kritik açıklama:..
    4. Kocasının hobisini, ticarete dönüştürdü
    5. Akrabanız nâdânlık etse bile..
    6. 'Modern Tıp' süründürüyor
    7. AVM'de yangın çıktı! Ekipler seferber..
    8. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    9. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    10. Fenerbahçe'den son dakika Avcı mesajı
    11. MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    12. Ülkeyi şok eden iki patlama: 17 ölü
    13. Kurtulmuş: Miadı dolan PKK'yı da..
    14. Bakan Akar'dan 'FIR hattı' mesajı
    15. Amerika'da silahlı saldırı şoku!
    16. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okula..
    17. Göz altında halkalar..
    18. Afyon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    19. Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na..
    20. Tecrubeli futbolcu Yalçın Süper Lig'e..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!