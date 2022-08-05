Anne adayları, sıcak havalarda nelere dikkat etmeli? Sistit için şifalı bitkiler nelerdir?

Anne adayları, sıcak havalarda nelere dikkat etmeli?

Prof. Dr. Ebru Dikensoy, aşırı sıcaklardan daha çok etkilenen hamilelerin, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Terlemeyle gerçekleşen sıvı kaybının, idrar yolları enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Dikensoy, “Bu da sancıların tetiklenmesiyle erken doğum riskini meydana getirebiliyor. Bunu önlemek adına hamileler günde en az 2.5 litre su tüketilmeli. Ayrıca gebeler günlük kıyafetlerinde daha açık renkli kıyafetleri tercih etmeli. Güneşli havalarda dışarı çıkan hamileler, cilt lekelenmelerini önlemek için en az 50 faktörlü güneş kremi sürmeli” dedi.

Su tüketmeyi unutmayın!

Vücuttaki terleme ve nefesle gerçekleşen sıvı kaybı, aynı zamanda idrar miktarında azalmaya dolayısıyla da idrar yolları enfeksiyonunda artışa neden olabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Dikensoy, konuşmasına şöyle devam etti: “Sistit dediğimiz idrar yolu enfeksiyonlarındaki artışın en önemli kaynağı hem idrar miktarındaki azalma hem de idrar yolu enfeksiyonları ajanlarıyla karşılaşılmadaki sıkılık (deniz ve havuz gibi) olarak karşımıza çıkıyor. İdrar yolu enfeksiyonları nedeniyle mesanede hissedilen spazm şeklindeki kasılma ve ağrılar ise rahimde sancıları tetikleyerek erken doğum riskini arttırabiliyor. Bunu engellemenin en güzel yolu sıcak yaz günlerinde günde en az 2, 2.5 litre su tüketmekten geçiyor. Su aynı zamanda rahimdeki kasılmaları azaltan bir etkiye de sahip. İdrar çıkışını artıran tein ve kafein gibi maddeleri barındıran çay ve kahve benzeri içeceklerden uzak durmanın da faydası olacaktır. Taze mevsim meyveleriyle yapılacak sütlü meyveli içecekler (smootie), limonata ile nane gibi serinletici ve rahatlatıcı içecekleri fazla tüketmek daha avantajlı olacaktır.

Hamileler nasıl giyinmeli?

Gebelikte bebeği beslemek için artan metabolizma hızı, annelerin vücut sıcaklığını normale göre 1 derece artırıyor. Hamilelerin, sıcaklık hissini ve terlemeyi engellemek adına daha pamuklu ve açık renkli kıyafetleri tercih etmeleri gerekiyor. Sentetik, naylon ve vücudu saran kıyafetlerin giyilmemesinde fayda var. Unutulmamalı ki; dar ve sentetik iç çamaşırları ile taytlar, genital bölgede ısıyı ve nemi çok artırdığı için vajinal mantar enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Bu enfeksiyonlar da erken doğum için bir tehdit oluşturuyor.

Lekelenmeleri önlemek için 50 faktörlü güneş kremi kullanılmalı

Gebelik süresince, progesteron hormonu cilde renk veren melatonin miktarını artırdığı için ciltte lekelenmeler daha fazla oluyor. Güneşli havalarda dışarı çıkan hamilelerin, yüzlerine ve güneş alacak cilt bölgelerine en az 50 faktörlü güneş kremi sürmeleri, cilt lekelenmeleri oluşmasını engellemek adına yardımcı olacaktır. Tüm gebelere bolca su tüketmelerini, açık renkli ferah kıyafetler tercih etmelerini, mevsim meyveleriyle yapılan güzel buzlu içecekler tüketmelerini öneriyor, keyifli bir yaz mevsimi geçirmelerini diliyorum.”

Bu yazımızda sıkça merak edilen sistit için şifalı bitkiler konusundan önce sistit nedir ve hangi belirtilere sahiptir konularına yer vereceğiz.

Özellikle bitkisel bir ürünü tedavi amaçlı kullanmadan önce, doktorunuza danışmadan bitkisel kaynaklı ürünleri kullanmayınız!

Sistit nedir?

İdrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen sistit, idrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Görülme oranı kadınlarda çok daha yüksek olan sistite, kadınların en az yüzde 20'si, yaşamları boyunca en az bir kez yakalanır.

Sistit hastalığı, mesanenin veya diğer bir adıyla idrar torbasının iltihaplanmasıdır. Sistit hastalığının çeşitli ilaç tedavileri olmakla beraber bazı şifalı bitkilerle sistitin tedavisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İdrar yolları ve üreme sistemlerinde en sık görülen rahatsızlıklardan olan sistitin, kadın bireylerde görülme oranı çok daha fazladır. Erken tanı konup hızlı bir şekilde tedavi edilmediği taktirde böbrekleri daha etkileyebilecek olan sistit, bilhassa mesane ve böbrek bölgelerinde kalıcı hasara yol açabilmektedir. Sistit hangi belirtilere sahiptir...

Sistit Belirtileri Nelerdir?

Sistit rahatsızlığı, idrar torbasının iltihaplanması sonucunda açığa çıkar. Söz konusu sistit rahatsızlığının çeşitli durumları mevcuttur ve birçok etmen de pek çok ciddi sonuca neden olabilir. Genel olarak Sistit teşhisi ürolog hekimler tarafından konur ve bu teşhis durumu da çeşitli testler neticesinde ortaya konmaktadır. Tıbbi anlamda genel olarak antibiyotikler vasıtasıyla tedavi edilen Sistit, Sistit için şifalı bitkiler konseptli pek çok bitkisel kür yardımıyla da çözüme kavuşturulabilir. Fakat bu tür bitkilerin kullanımında uzman bir doktor ve diyetisyenin profesyonel bilgisine başvurmak veya bir beslenme uzmanının bilgisi dahilinde bu ürünleri kullanmak oldukça önemlidir. Bütün bu tedavi yöntemlerinden önce sistit rahatsızlığının belirtisi olan durumlar nelerdir, genel olarak bir göz atalım.

-İdrar yaparken sızı ve yanma,

-Sık idrara çıkma ve ateş,

-Kasık ve makat bölgelerinde ağrı,

-Terleme ve yorgunluk,

-Kusma ve bulantı,

-Kötü kokulu ve bulanık idrar,

-Ağrı durumları sistit belirtisi olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu enfeksiyonu için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler genel olarak idrar yolu enfeksiyonu oluşumuna engel olan çözümlerdir. Eğer bu kurallara dikkat ederseniz enfeksiyon olmaktan kurtulabilirsiniz.

Bol su içmek (Günde en az 2 litre)

İdrarı tutmaktan sakınmak

Tuvalet temizliğini doğru şekilde yapmak

Kullandığınız pedleri sık sık değiştirmek

Genital bölge temizlerken sabun kullanmayın.

Temiz olmak.

Sistite Karşı Bitkisel Çözümler

Sistit rahatsızlığına karşı birçok farklı bitkisel çözüm bulunmakta ve bunlar genel olarak Sistit için şifalı bitkiler başlığı altında incelenmektedir. Sistit nedenli genel rahatsızlık durumunu hafifletmek, idrar torbası bölgesini temizlemeyi ve bu bölgelerde iltihabı azaltmayı ve genel yanma hissini hafifletmek için çeşitli bitkisel kürler mevcuttur. Bu bitkisel kürlerde çeşitli bitkilerin anti bakteriyel özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bu kürlerin profesyonel bir uzman hekim gözetiminde kullanıldığından da emin olunmalıdır. Çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan Sistit, idrar torbası iltihaplanması için kullanılan tıbbi bir terim olarak bilinir. Genellikle çeşitli bakteri enfeksiyonlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu hastalık, aynı zamanda bazı tahriş edici etmen maddeler nedeniyle de oluşabilir.

Genellikle kadın bireyleri etkilemesi ile bilinen sistit, kadınların kısa yollu idrar yollarından faydalanarak bu bireylere çok daha yüksek oranlarda etki ederler. Aynı zamanda görece olarak az bir oranda erkeklerde de gözlenebilen bu rahatsızlık, hastalık şiddetine bağlı olarak bireyden bireye büyük oranda değişiklik gösterir. Genel anlamda sistit, idrar esnasında yanma hissi ve alt karın bölgelerinde ağrı ile ortaya çıkmaktadır. Oldukça hafif bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan sistit, genellikle ilaç kullanmaya bağlı olmadan çok kısa bir süreci içerisinde hemen iyileşir. Bütün bu durumlara rağmen, tedbiri elden bırakmamak gerekir çünkü söz konusu bu enfeksiyon böbreklere yayılırsa çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tıbbi olarak kullanılmakta olan antibiyotik ilaçlarla yürütülmekte olan tedavilere ek olarak, söz konusu hastalığı etkili şekilde kontrol altına almaya yarayan birçok farklı doğal tedavi yöntemi vardır.

Sistit İçin Şifalı Bitkiler ve Sistite Karşı Doğal Çözümler

*Ekinezya: Ekinezya, hem antibiyotik hem de analjezik etkilere sahip olan ve idrar yolu enfeksiyonlarına yardımcı oldukça nitelikli bir bitkidir. Söz konusu bitkiyle bakterilere karşı vücut savunması artırılabilir ve birey vücudunun iyileşme süresi ciddi anlamda artırılabilir. Sistit için şifalı bitkiler denildiğinde akla gelen ilk bitkilerden olan Ekinezya, Ekinezya çayı olarak da gün içerisinde tüketilmektedir.

*Karahindiba: Karahindiba, çay olarak yapıldığı taktirde Sistit rahatsızlığı için doğal bir çözümdür ve hastalığın sebep olduğu idrara çıkma sırasındaki yaşanan ağrıyı da hafifletir. Genel olarak idrar söktürücü özelliği olan bu bitki, vücuttaki toplam idrar üretimini artırır ve idrar yollarındaki zararlı bakterileri de ortadan kaldırır.

*Ebegümeci, antosiyanin ve tanen içeriği oldukça zengin bir bitki olarak bilinir. Sistit için şifalı bitkiler arasında oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Bu bitki içeriği de idrara çıkma esnasında yaşanacak olan rahatsızlığı yatıştırır ve vücutta kısa süreli bir rahatlama sağlar.

*Güveyotu, çeşitli idrar yolları enfeksiyonları ile mücadele eden ve doğal antibiyotik etkisi barındıran Hidrokinon adlı bileşiği içermektedir. Söz konusu bu bileşik, içermiş olduğu antioksidan maddelere ek olarak idrar torbasını temizlemeye yardımcı olur. İdrar yollarındaki çeşitli iltihaplanmaları da azaltıcı yönde etki gösterir.

*Kekik bitkisi, Sistit durumundaki idrar torbasını temizlemeye yardımcı bir etki göstermesi ile bilinmektedir. Anti bakteriyel özellikleri ile tanınan bir bitkidir. İdrar yollarında zararlı bakteri türlerinin çoğalmasına engel olur ve idrara çıkma esnasında görülen yanma hissini de minimum seviyelere kadar indirir. Sistit için şifalı bitkiler içerisinde en üst sıralarda yer alan Kekik bitkisi, günlük hayatta baharat olarak da sık sık kullanılmaktadır.

Sık sorulan soru ve cevaplar

Sistit için evde ne yapılmalı?

Özellikle maydanoz, karanfil, ebegümeci, civanperçemi, yaban mersini, ekinezya, karahindiba, güvey otu ve kekik sistit için etkili doğal bitkilerdir. Kaynattığınız suyun içine bu bitkilerden bir tutam atın ve 5 dakika demleyin. Sonrasında süzerek çayınızı içebilirsiniz. Günde en fazla 2 fincan içebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotik kullanmadan geçer mi?

İdrar yolu enfeksiyonu kendi kendine geçmeyebilir. Öncelikli tedavi yöntemi enfeksiyona neden olan virüs ve bakterilere karşı antibiyotik kullanımıdır. Tedavi için geç kalınması durumunda daha ciddi sonuçlara yol açabileceğinden dolayı, idrar yolu enfeksiyonunun kendi kendine geçmesi beklenmemelidir.

İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotik kullanmadan nasıl geçer?

Yeterli su içmek önlemenin ve tedavi etmenin en kolay yollarından biridir. Su içmek idrarın sulanmasını sağlar ve boşaltım sistemi içindeki yolculuğunu hızlandırır. Böylece bakteriler boşaltım organlarına ait doku ve hücrelere ulaşamaz ve enfeksiyon gelişimi zorlaşır.

Sistit en çabuk nasıl geçer?

Sistitler antibiyotikler ile tedavi edilir. Tedaviye başlamadan önce idrar kültürü ve antibiyogram için örnek alınmalı, sonuçlar çıkıncaya kadar idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalı, antibiyogram sonuçlarına göre gerekirse bu ilaçlar değiştirilmelidir. Ancak kendi kendine geçmesi beklenmemelidir.

Sistite sıcak iyi gelir mi?

SİSTİT (İDRAR TORBASI İLTİHABI) TEDAVİSİ – Karnınızın alt bölümüne ısı uygulayın. Bu bölgeye su torbası, ısıtıcı ped veya sıcak havlu koyarak ağrıların ve bu bölgedeki baskı hissinin azalmasını sağlayabilirsiniz.

Sistite ne iyi gelir Saraçoğlu?

1 çay bardağı veya 1 Türk kahvesi fincanı suyun içerisine 15 damla sıvı propolis damlatın.

Her gün öğleden önce ve öğleden sonra tüketin.

Dilerseniz Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gibi sıvı propolisi direkt dilinizin üzerine de damlatabilirsiniz.

Ancak bu şekilde tadı acı gelirse, ılık bitki çaylarınıza katabilirsiniz.

Çocuklarda sistit nedir? En iyi cevap: Sistit ağrılı ve sık idrar yapma, idrar kaçırma ve mesane üzerinde ağrı.

Akut sistit neden olur?

Normalde bağırsak ve sindirim sisteminde bulunan ve zararsız olan bakterilerin mesaneye ulaşması sistit nedeni olmaktadır. Sistite en çok Escherichia coli (E. coli) bakterisi yol açmaktadır. Bakteriyel sistitin haricinde mesanenin zarar görmesi veya tahriş olması da sistit neden olabilir.