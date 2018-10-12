0553 313 94 23

Anlık istihbarat geldi... Teröristler cehennemi yaşadı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 08:30
Anlık istihbarat geldi... Teröristler cehennemi yaşadı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin yok edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:30
  1. Irak'ın kuzeyi
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları
    1. Cuma günü okunacak dilek ve hacet..
    2. Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek..
    3. Washington Post'tan Kaşıkçı ile ilgili..
    4. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis..
    5. Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması'..
    6. Donald Trump'tan açık tehdit! Daha çok..
    7. Brunson duruşması öncesi dolar güne..
    8. İstanbul Ümraniye'de mobilya..
    9. Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a sert tepki!
    10. Meteoroloji İstanbul için son dakika..
    11. TSK'dan Irak'a hava harekatı
    12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden..
    13. Hendekleri rahat kazsınlar diye... Tam..
    14. Anlık istihbarat geldi... Teröristler..
    15. Merkez Bankası sinyali verdi! Sürecek
    16. Brunson davasında son dakika gelişmesi
    17. Yargının Brunson imtihanı
    18. Dolar haftanın son piyasasında ne kadar?
    19. Parkta pes dedirten olay! Kimsede..
    20. Dolar güne nasıl başladı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama