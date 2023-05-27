Anlaşma yapıldı! Pereira o ülkeyle futbolu yeniden üretecek... Fenerbahçe'nin eski hocası:

Süper Lig'de ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştırmasının ardından Brezilya'ya giden Vitor Pereira burada da beklentilerin altında kalınca bir süredir kulüp çalıştırmıyordu. Brezilya basınında Pereira'nın yeni sezonda Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin başına geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'yi ikinci kez çalıştırmasının ardından Brezilya'nın yolunu tutan ve önce Corinthians ardından Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira bu ekiplerle de beklentileri karşılayamaması üzerine yollarını ayırmıştı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan Vitor Pereira'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl takip oldu.

Haberde, BAE'de sezonu şampiyon Shabab Al Ahli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Al Wasl'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Juan Antonio Pizzi ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Vitor Pereira, 1 Ocak 2023'de göreve başladığı Flamengo'dan 10 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı.

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