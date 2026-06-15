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Dünya “Anlaşma var ama Lübnan’dan çekilmeyiz!” İşgalci siyonist yine yan çiziyor
Dünya

“Anlaşma var ama Lübnan’dan çekilmeyiz!” İşgalci siyonist yine yan çiziyor

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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"Anlaşma var ama Lübnan’dan çekilmeyiz!" İşgalci siyonist yine yan çiziyor

İsrail, kuklası haline getirdiği Trump'ı takmıyor. ABD'nin Lübnan'daki işgale karşı tutumuna rağmen saldırıları sürdüren siyonistler, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen bölgeden çekilmeyeceklerini söylediler. Son açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptı. İşte detaylar...

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

Teröristbaşı Netanyahu da Trump'a rest çekmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediği öne sürülmüştü.

 

Yedioth Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmişti.

Haberde, Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedilmişti.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran ile sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde, İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etmişti.

 

Terör kabinesi Netanyahu'nun arkasında

Öte yandan, dün yapılan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında bakanların büyük çoğunluğununNetanyahu'nun Lübnan konusundaki tutumuna tam destek verdiği aktarılmıştı.

Pakistan: Ateşkese Lübnan da dahil 

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

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Yorumlar

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Siyonist itler,hakketen insanlikla bir alakalari yok.
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