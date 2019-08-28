Anlaşma tamam! Manuel Fernandes Türkiye’ye dönüyor Transferde arayışlara devam eden Beşiktaş, bonservisi elinde olan Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservisini elinde bulunduruyordu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes; Benfica, Valencia, Everton gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

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