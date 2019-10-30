  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Anlaşma sağlandı! Bülent Uygun yeniden Süper Lig'de

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

2019-10-30 11:51:00 -
Anlaşma sağlandı! Bülent Uygun yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim