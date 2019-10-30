Anlaşma sağlandı! Bülent Uygun yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.