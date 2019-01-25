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Anlaşma resmen onaylandı! 28 yıllık düğüm çözüldü

Yunan Parlamentosu, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşmasını resmen onayladı.

25 Ocak 2019 Cuma 17:45
Anlaşma resmen onaylandı! 28 yıllık düğüm çözüldü

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşüldü.

146 milletvekili 'hayır' dedi

Toplam 300 sandalyeli meclisteki oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:45
  1. Makedonya
  2. Yunanistan
  3. Kuzey Makedonya

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