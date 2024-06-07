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Gündem Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı
Gündem

Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 14:16:04 - 2024-06-07 14:16:03
Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Konya'da parkta bulunan başıboş köpekler 21 yaşındaki genç kıza saldırarak bacağından ısırdı. Yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Muhammed İkbal Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Rümeysa Kaçar'a parktaki başıboş köpekler saldırdı. Rümeysa Kaçar'ı köpekler bacağından ısırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kız köpeklerden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Rümeysa Kaçar, “Ben eve gidiyordum. Bu sırada burada köpek topluluğu vardı. Benim üzerime geldi ve bacağımdan ısırdı. Daha sonra bağırınca kaçtı. Yanıma vatandaşlar geldi. Şimdi bu haldeyim, gerekenin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı park yakınlarındaki köpek topluluğu ise dikkat çekti.

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