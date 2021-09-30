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Gündem Anlamayanlara bir kez daha anlattı! Erdoğan'dan 'Başkanlık' açıklaması
Gündem

Anlamayanlara bir kez daha anlattı! Erdoğan'dan 'Başkanlık' açıklaması

Rusya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık sistemiyle ilgili çok net konuştu. Muhalefetin algı operasyonlarıyla yıpratmaya çalıştığı sistemle ilgili net ifadeler kullanan Erdoğan "Başkanlık sistemiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:14:00 - 2021-09-30 16:28:01
Anlamayanlara bir kez daha anlattı! Erdoğan'dan 'Başkanlık' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı.

Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta Rusya ziyaretini değerlendirdi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrının hatırlatılması ve zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirlerin konuşulduğunun iddia edildiğinin söylenmesi üzerine Erdoğan şöyle konuştu.

“Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir”

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Yorumlar

metin

Dayı dayı konuşuyor hala. İstanbul seçimlerindede gördük.  
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Tttt

Yandaşlar bile gelmekte olanın farkında ama .....
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