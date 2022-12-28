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Siyaset Anketlerde umduğunu bulamayan Davutoğlu'ndan masayı dağıtmayın çağrısı
Siyaset

Anketlerde umduğunu bulamayan Davutoğlu'ndan masayı dağıtmayın çağrısı

Anketlerden umduğunu bulamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e masayı dağıtmayın çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 02:45:00 -

Anketlerden umduğunu bulamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e masayı dağıtmayın çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerekirse anlaşıp iki aday çıkarabileceğini vurgulayarak, "Altılı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." sözlerini sarf etti.

Altılı masada, adaylık mücadelesi ile siyasi ikbal kavgası ikileminin oluşturduğu derin bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinin aday olma hayalleri masanın küçük bileşeni Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti.

Krizi itiraf etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, masanın içler acısı halini itiraf etti. Davutoğlu, "Altılı masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir." diyerek Akşener-Kılıçdaroğlu krizini itiraf etmiş oldu.

"Masayı dağıtma hakları yok"

Davutoğlu altılı masayı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bozamayacağını söyleyerek, "Altılı masayı beraber kurduk, hiçbir iki liderin, üç masayı bu masayı dağıtmayı hakkı yok derim. Gerekirse bu gece giderim, neredelerse birlikte yola çıktık, varsa sıkıntı konuşalım, tartışalım. Hatta yüksek sesle konuşalım. Altılı masa ortak üründür. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener değil hepimiz birlikte yaptık. Hepimiz emek verdik. En önemlisi toplumda umut oluşturmuşuz, bu umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Nuri

Bu siyaset ne menem bir işmiş ki ne yol tanır ne yoldaş ne dava tanır ne gardaş. Taht için Bizansa sığınan şehzadeler geliyor aklıma.

AĞLA YAVRUM AĞLA

Kaldın orta yerde
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