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Gündem Anketlerde oyu yüzde 1 civarında! Davutoğlu'nun açıkladığı oy oranı güldürdü
Gündem

Anketlerde oyu yüzde 1 civarında! Davutoğlu'nun açıkladığı oy oranı güldürdü

Yapılan tüm anketlerde partisinin oyları yüzde 1 civarı çıkan Ahmet Davutoğlu, yüzde 7'nin üzerinde oy alacaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 17:46:00 -
Anketlerde oyu yüzde 1 civarında! Davutoğlu'nun açıkladığı oy oranı güldürdü

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'den ayrılan ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, zaman zaman güldüren açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın seçim barajını yüzde 7’ye indirme kararı hakkında konuştu.

“Bir mühendislik çalışması bu” değerlendirmesinde bulunan Ahmet Davutoğlu'nun tüm seçim anketlerinde yüzde 1 oyu olmasına rağmen "Bizim için barajın bir anlamı yok. Biz daha yüksek oy alacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

“Birilerinin engellenmesi için matematiksel bir dizayn yapılıyor. Daha önce HDP’yi engellemek için hatta Refah Partisi’ni engellemek için %10 barajı getirilmişti” diyen Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bizim için barajın bir anlamı yok. Biz daha yüksek oy alacağımızdan eminiz. Ama onlar yaptıkları siyaset mühendisliğinin altında kalacaklar. Kim siyaset mühendisliği yaparsa onun altında kalmıştır. Bizim gücümüzü müzakere marjımızı herhangi bir siyasi denklemde azaltmaz bu"

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