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Gündem Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği
Gündem

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:59:00 -
Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

CHP'nin tepkilere rağmen Hatay'da tekrar aday gösterdiği Lüftü Savaş ile ilgil anket gerçeği gösterdi. Hatay'da "Bugün seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusunun sorulduğu araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Asal Araştırma Şirketi, CHP'nin tepkilere rağmen Hatay'da tekrar aday gösterdiği Lüftü Savaş ile ilgili anketinin sonuçlarını yayımladı.

 

Hatay seçmeniyle 7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan ve "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusunun sorulduğu araştırmanın sonuçları şöyle:

 

- Oy veririm: Yüzde 30,2
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Oy vermem: Yüzde 45,6

- Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4

- Cevap yok: Yüzde 13,8

 

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak seçime giren Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy almıştı. Cumhur İttifakI'nın Hatay'daki adayı İbrahim Güler ise yüzde 42,8 oy almıştı.

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