Anketler İstanbul'da kimi işaret ediyor! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş oldu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Aktaş, İstanbul'da seçimlerin küçük bir farkla kazanılacağını söyledi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş oldu. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Aktaş, İstanbul'da seçimi kazanan tarafın yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla yarışı önde tamamlayacağını söyledi.

Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere yerel seçim yarışına girecek olan partilerin oy oranları ve potansiyellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti çok titiz bir çalışma yaptı. Kendini bu iş için yeterli gören çok fazla insan vardı. Masadaki müzakereler ve araştırmalar sonrasında Erdoğan bir karar verdi, makul bir karar. İstanbul halkının seçtiği bir liderdi Erdoğan. İstanbul'da kendi döneminde 450 tane şantiye vardı. Sonra Müfit Gürtuna geldi. Kadir Topbaş efsaneleşti İstanbul'da. İmamoğlu'nun kamuoyu desteği 47-48'lerde. Murat Kurum'un efendi bir tonu var.

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İstanbul'da daha çok sosyal projelere ihtiyaç var

İstanbullu kendi işini görecek bir başkan ister. Artık gençler çok siyasal tartışmaların gündem olmasını istemiyor. AK Parti'nin geçmişte yaptıkları var, yeni vaatleri ne olacak. Binali Yıldırım'ın adaylığı netleşince benden bir bilgilendirme istediler, Ankara'da toplandık. İlk cümle şuydu, paradigma değişti. İstanbul'da göğe merdiven koysanız her gün insanlar bunu kullansa bundan dolayı İstanbul'da oylar yüzde yarım artmayacak artık daha çok sosyal projelere ihtiyaç var. Kadir beyin yaptıklarından dolayı paradigma değişti. İstanbul sürekli kendisine dokunulan sürekli tamir edilen bir şehir olunca ancak ayakta kalabiliyor.

Kentler en çok yatırımı AK Parti döneminde aldı. Özal döneminde bir farkındalık oluştu. İlk kez Erdoğan zamanında İstanbul'un planları yapıldı. Topbaş döneminde metropalitan planlama yapıldı. Hatta akıllı şehir planlamasına geçilmişti. Otobüs durağında aplikasyonlar vardı, otobüslerin geleceği zaman belli olurdu, artık üzerine kağıt yapıştırıyorlar çünkü tutmuyor.

Böyle bir şehirde vatandaşın ne istediğini doğru kavrayıp önüne bir vizyon koyunca AK Parti'nin işinin kolay olacağını düşünüyoruz. Solcular yaptıkları küçük şeyleri sürekli tekrarlıyorlar. Pireyi deve yapıyorlar.

İstanbul'da yüzde 2-3 farkla kazanılacak

İstanbul'da yüzde 2-3 farkla kazanılacak. AK Parti bu bıçak sırtı olayı seviyor. Büyük bir örgütlenme.

Yeniden Refah, ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaktı. Ucuz eleştirilere düşmedi, babasının oğlu üslubunu gösterdi. Partilerin bu konularda daha dikkatli olması lazım. Her kurum temsil düzeyinde asaletini muhafaza etmek zorundadır.

İhsan Aktaş son anketi de açıkladı. Buna göre "Bugün seçim olsa İstanbul'da kime oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 45

MHP: 3.2 ( AK Parti içinde eriyen dışında)

CHP: Yüzde 41

DEM: 2.2 (CHP içinde eriyen dışında)

YRP İstanbul oyu: Yüzde 4-4.5.

İBB'de kime oy vereceksiniz dendiğinde YRP: Yüzde 1 civarı.