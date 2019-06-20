Anket sonuçlarını gören CHP'li Özel: Yalvarıyorum! Ciddiye almayın

23 Haziran İstanbul seçimi, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. AK Parti'nin oylarının iç edilmesinin ortaya çıkmasıyla başlayan süreç, küskünlerin sandığa gitmesinin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi. Herhangi bir nedenle kırgın olan seçmenin, CHP'li İmamoğlu'nun başa gelmesiyle İstanbul'da nelerle karşılaşılacağını görmesiyle birlikte, sandığa gitmeye karar verenlerin sayısı arttı. Özellikle son günlerde gelen anketler, küskünlerin yanında kararsızların da oranının yüzde 12'den yüzde 7'ye gerilediğini gösterdi.

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Özel yalvardı

Kırgın ve kararsızların sandığa gitmesiyle birlikte sonuçların AK Parti'nin lehine olacağını gösteren anketler geldikçe, CHP'liler paniklemeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözüme kıymet veren kerkese sesleniyorum, yalvarıyoruım! Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın. Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak Sonuna kadar çalışmalı, Sonuna kadar korumalı, Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in paylaşımı: