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Anket sonuçları açıklandı! 'Kazanan yüzde 47-48 oy alacak'

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, yerel seçimlerle ilgili olarak yapılan anket sonuçlarını yorumladı. Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 11:23
Anket sonuçları açıklandı! 'Kazanan yüzde 47-48 oy alacak'

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, 31 Mart mahalli idareler seçimi için son anket sonuçları ile ilgili yorum yaptı. Beyaz TV'de yayınlanan "7. Gün" programında Pınır Işık Ardor'a konuşan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız.'' yorumunu yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını sürdürürken, araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerle kamuoyunun nabzını yokluyor. Son yerel seçim anketi sonuçları A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür'den geldi.

Beyaz TV'de yayınlanan "7. Gün" programında Pınır Işık Ardor'un konuğu olan Adil Gür, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak"

Seçim yarışının kıran kırana geçeceğini vurgulayan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız. Büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız" diye konuştu.

İstanbul'da hangi parti önde?

Son yerel seçim anket sonuçlarını paylaşan Adil Gür, "İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı kesin ve beklenti yüksek. İstanbul, Türkiye'nin en muhafazakar şehri ve her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığı çok güçleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı ön planda ve kuvvetle muhtemel de aday ancak o İstanbullular tarafından tanınmayan bir isim. Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde değilim. Nitekim Sayın İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrasını çok kötü yönetti" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Mehmet Özhaseki

Ankara'da seçimin zorlu geçeceğinin altını çizen Adil Gür, anket sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin önde gözüktüğünü söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. anket sonuçları
  4. yerel seçim anketleri

YORUM YAZ

  • melih53melih535 dk önce
    adil çıktı piyasaya..chp eğer ankarada sayın babacanı aday gösterirse tüm ülkeye yayılan bir sinerjiyi hep beraber göreceğiz..ank.ist .bursa ve diğer yerlerde muhalefetin yükselişini yaşayacağız..bu seçimi ekonomi üzerine kurarsa muhalefet kesin kazanır..hele bu başarısız ekonomi yönetiminin hala devamı ..haşlk perişan farkında değilller.
  • KomünistKomünist5 dk önce
    İstanbul muhafazakarlaşıyorsa vay İslam aleminin haline
  • melih53melih5312 dk önce
    yeni dönem yeni sistemmi yoksa yeni ekonomi ve enerji yönetimimi artık ama tarihin en büyük krizini çıkardılar..en azından karamsarlığı attırmaları lazımdı onu bile yapamadılar..dengelenme falan diyorlar devamlı ..herkesin dilinde ..ekonomi yönetimi bu derece başarısız ve hala görevdeler..bakın dün başlatılan çok önemli halkın yastık altı altın ve dövizi getirin sertifika kazanç alın kampanyası bile komedi gibi başladı.dün özellikle varlık fonu kamu bankalarının borsadan verdiği mesaj çöküştü.**nasıl bir traji komik durum daha algı bile yapılamıyor..
  • AhmetAhmet41 dk önce
    Ak Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi toplumsal mesajların gereğini yerine getirirse bu fark açılır. Öncelikle adalet ama sadece adliye ve mahkemelerde değil her konuda adalet ve eşitlik. Tabi ki her travma sonrası mağdur olan ezilen insanlar olur, bunların biran evvel mağduriyetlerinin giderilmesi. Sayın Binali beyin dediği gibi ihanet ve ticaret tabakası tamam ama ibadet tabakasının taksiratı yok ayıklanması lazım. Mahkemelere çok iş düşüyor ama mahkemeler de hep gariban ibadet tabakasını yakıyor. Bu konunun üzerinde durmak lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar ciddi bir durum bu konuyu tekrar gündeme almak lazım. Ekonomi de çok önemli. Özellikle elektirik, doğal gaz, ulaşım gibi konularda indirimlerin olması lazım. Rehavet bizim en büyük düşmanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız koştururken, ter dökerken birileri sen ben kavgasına tutuşmuşsa bu davaya zarar verir. Bu ihanettir. Eğer dava bu beyinsizlerin yüzünden yara alırsa hesabı bunlara ödetilir bunu unutmasınlar

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