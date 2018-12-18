Anket sonuçları açıklandı! 'Kazanan yüzde 47-48 oy alacak'

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, 31 Mart mahalli idareler seçimi için son anket sonuçları ile ilgili yorum yaptı. Beyaz TV'de yayınlanan "7. Gün" programında Pınır Işık Ardor'a konuşan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız.'' yorumunu yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını sürdürürken, araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerle kamuoyunun nabzını yokluyor. Son yerel seçim anketi sonuçları A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür'den geldi.

Beyaz TV'de yayınlanan "7. Gün" programında Pınır Işık Ardor'un konuğu olan Adil Gür, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak"

Seçim yarışının kıran kırana geçeceğini vurgulayan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız. Büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız" diye konuştu.

İstanbul'da hangi parti önde?

Son yerel seçim anket sonuçlarını paylaşan Adil Gür, "İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı kesin ve beklenti yüksek. İstanbul, Türkiye'nin en muhafazakar şehri ve her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığı çok güçleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı ön planda ve kuvvetle muhtemel de aday ancak o İstanbullular tarafından tanınmayan bir isim. Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde değilim. Nitekim Sayın İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrasını çok kötü yönetti" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Mehmet Özhaseki

Ankara'da seçimin zorlu geçeceğinin altını çizen Adil Gür, anket sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin önde gözüktüğünü söyledi.