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Gündem Anket şirketi “Yorumsuz” diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı
Gündem

Anket şirketi “Yorumsuz” diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 08:26:00 -
Anket şirketi "Yorumsuz" diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürerken Metrpoll Araştırma, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ilişkin bir anket düzenledi. Anketten dikkat çekici bir sonuç çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefette sular durulmuyor. CHP içerisindeki ‘değişim’ tartışmaları kamuoyuna da yansırken, Metropoll araştırma şirketi yeni bir anketin sonuçlarını paylaştı.

 

Metropoll Araştırma, Haziran 2023 tarihli anketinde yurttaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz diye sordu. Ankete katılan yurttaşların yüzde 60,7’si Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isterken, yüzde 31,4’ü görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüzde 7,9 ise Fikrim yok/Cevap yok yanıtını verdi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin aldıkları oy oranlarının da yer verildiği anket şöyle:


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