Ankara'yı sel vurdu, vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kaldı! Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Nişanlısı ile araçta mahsur halan Mehmet Emre Karakaya, “Biz normalde sağ tarafa dönecektik. Trafik polisleri ‘sağa dönülmez’ dediler ama su seviyesi şu anki gibiydi. Sonra biz buraya geldik. Araçlar vardı, su yükseldi. Su yükselince arabanın içine, hatta nişanlımla beraber içine kadar su girdi. Her yerimiz su oldu” diye konuştu.

Kızı ile arabada mahsur kaldığını belirten Ömer Taşkın ise, “Yarım metreye yakın su doldu. İçinden kendimizi zor çıkardık. Hastaneden geliyorduk, buraya geldik, aniden su doldu. Kız çocuğum vardı, zor çıktık arabanın içinden. Masraf ne olacak bilmiyorum yani” şeklinde konuştu.

“Partisinin peşinde koşana kadar işine gücüne baksın Mansur Yavaş"

Belediye ekiplerinin yeterli olmadığını belirten İsmail Altın ise, “Büyükşehir neden buraya ekibini koymuyor? Arabanın her tarafı su içinde. Biz mağdur durumdayız. Seçim için bir daha gelecek. CHP’nin peşine gidene kadar belediyeyi bırakmasın. Belediyede bir dakika durduğu yok. Partisinin peşinde koşana kadar işine gücüne baksın Mansur Yavaş.” dedi.

“Arabadan çıktık, tavanda bekledik”

Sel sularının gelmesi ile aracının tavanına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise, “Fatih Köprüsü'nden geldik, su zaten çoktu. Araçların yardığı sudan geçelim dedik. Geçemedik, su yükselmeye başladı. Arabadan çıktık, tavanda bekledik. İtfaiye aldı, o şekilde bekledik. Hemen hemen 20 bin liralık masrafım vardır. Bununla geçmiş olsun diyelim, yapacak bir şey yok. Başa geldi çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

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