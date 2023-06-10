Ankara'ya önemli uyarı: Sel ve su baskınları kapıda!

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden alınan son verilere göre; 11 Haziran 2023 Pazar günü ilimizin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.