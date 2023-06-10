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Aktüel Ankara'ya önemli uyarı: Sel ve su baskınları kapıda!
Aktüel

Ankara'ya önemli uyarı: Sel ve su baskınları kapıda!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 19:24:00 -
Ankara'ya önemli uyarı: Sel ve su baskınları kapıda!

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden alınan son verilere göre; 11 Haziran 2023 Pazar günü ilimizin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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