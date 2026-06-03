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Gündem Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Gündem

Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Ankara'da hava ve füze savunma sistemleri ile İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak.

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek olan NATO zirvesi için hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Bloomberg'in haberine göre zirve süresince Ankara semaları olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak; ayrıca havadan gelebilecek asimetrik riskleri engellemek amacıyla stratejik noktalara İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu zirve boyunca yüksek alarm durumunda tutulacak.

 

Kuş uçurtulmayacak!

Zirvenin yapılacağı alanlarda ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde adeta kuş uçurtulmayacak. Organizasyonun güvenli bir şekilde tamamlanması için Ankara genelinde 40 binden fazla emniyet ve güvenlik personeli aralıksız görev yapacak. Yetkililer, liderlerin geçiş güzergahlarında ve şehir genelinde sıkı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com

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