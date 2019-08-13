Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gecekondu yangını Yenimahalle ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören yaşlı kadın fenalaştı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gecekondudan çıkan alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenilirken, evinin yandığını gören ve fenalaşan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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