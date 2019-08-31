Ankara’nın kalbinde tarihi dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan başkentin kalbindeki tarihi bölgelerde, 4 etaplık dev kentsel dönüşüm projesi için düğmeye bastı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’yla birlikte; Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi, Hacı Bayram Mahallesi’nin Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölümü ve Hergelen Meydanı’ndaki kentsel dönüşüm alanı ile Altındağ Belediyesi’nin hizmet binasının yerine yapılacak kent meydanı projesini yerinde inceledi. Ankara’nın en önemli tarihi ve kültürel miraslarını kapsayan bölgelerdeki dev dönüşüm çalışmaları ile başkent turizmi için yeni cazibe mekanları oluşturulacak. Projelerin Altındağ Belediyesi ile ortaklaşa yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, bölge halkının da görüşlerinin alınacağını ifade etti.

İlk etap Hergelen meydanı

Dönüşüm çalışmalarının 4 ayrı etapta ilerleyeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak 216 binanın yer aldığı 35 bin metrekarelik alanı kapsayan Hergelen Meydanı ile Melike Hatun Camisi arasındaki tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıkarılacağını dile getirdi.

Kurum, bölgedeki esnafın da görüş ve düşüncelerini aldıklarını ifade ederek, kentsel dönüşüm projesinde esnafı, vatandaşı mağdur etmeyeceklerinin, projeyi vatandaşlarla el ele yürüteceklerinin altını çizdi.

Ankara’ya yeni meydan

Bakan Kurum, eski adıyla Yahudi Mahallesi olarak da bilinen, şimdiki Hacı Bayram Mahallesi’nde, büyük ölçüde Anafartalar Caddesi ile Denizciler Caddesi arasında kalan tarihi alanda dönüşüm başlatacaklarının altını çizerek, bölgede 191’i tescilli olan 895 binayla ilgili proje hazırlanacağını ifade etti. İkinci etaptaki çalışmalarla tescilli yapıların restorasyon ile korunacağını söyleyen Bakan Kurum, “Projemizin üçüncü etabı kapsamında, 1-1,5 sene içinde Altındağ Belediyemizin bulunduğu 12 bin metrekarelik alanda bir meydan projesi yapacağız. Altındağ’da Ulus’a gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği çok önemli bir otopark inşasını Altındağ Belediyesi ve Bakanlığımız birlikte yürüteceğiz. Meydanda bizim tarihimizi yansıtan, esnafımızın, vatandaşımızın bir araya geldiği öğelerin dışında hiçbir yapı olmayacak. Belediyemizi de farklı bir alana en geç 1,5-2 yıl içerisinde taşımış olacağız ve Ulus, 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacak” dedi.

Davullu, zurnalı dönüşüm

Dev dönüşümün dördüncü etabı ise Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Bakan Murat Kurum, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kale’de, ilk etapta 100 bin metrekarelik alandan başlanarak, buradaki tüm metruk binaların yıkılıp yenileneceğini vurguladı. Çalışmalar boyunca kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade eden Bakan Kurum; davullu, zurnalı bir kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını ifade etti. Bakan Kurum ve Başkan Balcı’ya incelemeler esnasında; AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık da eşlik etti.

“Kangren çözüme kavuşacak”

Ankara’nın kalbinde yer alan Altındağ’da yapılacak bu kentsel dönüşüm projeleri ile başkentin de adeta çehresinin değişeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürüteceğimiz bu projeler Ankara’nın bana göre en önemli çalışmaları. 4 etaplık bu dönüşüm tamamlandığında başkentin uzun yıllardır kangrene dönen sorunları da çözüme kavuşacak. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Altındağ, projelerin tamamlanması ile 2023’ün marka şehri olacak. Hemşehrilerimizle çalışmaların detaylarını sürekli paylaşacağız. Ben bu projeye gönül veren ve destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve her zaman Ankara’nın sorunlarına duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.