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Eğitim Ankara'nın iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı
Eğitim

Ankara'nın iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı

Ankara'da bulunan Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2021 YKS'deki başarısı ile büyük gurur yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 23:28:00 -
Ankara'nın iftiharları! Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının YKS başarısı

 Yeniakit.com.tr 

İmam Hatip liselerinin bu yılki YKS'de elde ettiği başarı grafiği, büyük gurur yaşattı. 

169 mezun üniversiteye yerleşti

Onlardan birisi de Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu. Okulun 169 mezunu, üniversitelerin önemli bölümlerine yerleşti.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndan mezun olan 19 öğreci Tıp Fakültesi'nde, 6 öğrenci Diş Hekimliği'nde, 31 öğrenci Hukuk Fakültesi'nde, 47 öğrenci Mühendislik Fakültesi'nde, 7 öğrenci Eğitim Fakültesi'nde, 23 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, 3 öğrenci Eczacılık Fakültesi'nde, 7 öğrenci PDR bölümünde, 2 öğrenci Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde, 11 öğrenci Sağlık Bilimleri'nde, 4 öğrenci Mimarlık Fakültesi'nde, 3 öğrenci İletişim Fakültesi'nde, 1 öğreci İlahiyat Fakültesi'nde, 3 öğrenci Dil bölümünde ve 2 öğrenci de Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görecek.

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