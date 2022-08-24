Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Ankara için yurt başvurusunda bulunmak isteyenler ‘Ankara’nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ankara üniversiteye en yakın KYK yurdu nerede?
Merakla beklenen KYK yurt başvuru süreci başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı” dedi.
Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:
BAŞKENT YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-20-90
Faks: 03123091230
Adres : HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. MALİYE MESLEK SOK. NO:5: 06030
ŞERİFE BACI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 342-10-44
Faks: 03123418404
Adres : ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 659.CAD.N0:8-10 DIŞKAPI ALTINDAĞ ANKARA
YUNUS EMRE YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-32-42
Faks: 03123103245
Adres: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. NO.33 ULUS ALTINDAĞ / ANKARA
ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 312-1795
Faks: 03123126998
Adres : HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA
TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 363-41-33
Faks: 03123626701
Adres : HACETTEPE MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA
HÜSEYİN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 502-40-36
Faks: 03125024031
Adres : Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 3/19 Altındağ/ANKARA
AYAŞ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Adres : AYAŞ/ANKARA
BEYPAZARI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Adres: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi. No:240 BEYPAZARI/ANKARA
CEBECİ ERKEK YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 362-97-50
Faks: 03123626338
Adres : ERZURUM MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ GEÇİM SOK. NO:14 ÇANKAYA A
TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 287-57-78
Faks: 03122873899
Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:15 Çankaya/ANKARA
MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 431-24-33
Faks: 03124315019
Adres : KIBRIS CAD ÇAMKORU SOK NO:25-30 TOPRAKLIK/ANKARA
YENİŞEHİR YURDU
Faks: 03124259177
Adres : KAVAKLIDERE Mah. Karanfil Sok. YENİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Apt. No:75/0 MERKEZ/ÇANKAYA/ANKARA
NENEHATUN YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-63-96
Faks: 03122130160
Adres : EMEK MAHALLESİ 15. CADDE NO: 44 - 46 ÇANKAYA / ANKARA
EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Faks: 05529051214
Adres: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA
OSMAN TAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Adres : OĞUZLAR MAH. AVUKAT ÖZDEMİR SOKAK NO:3 ÇANKAYA/ANKARA
BEYTEPE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Adres : Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde No: 24/1 ÇANKAYA/ANKARA
ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 837-48-80
Faks: 03128371890
Adres : Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2 Çubuk / ANKARA
FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 837-70-82
Faks: 03128377574
Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Ağrı Sok. No:3 Çubuk/ANKARA
ÇUBUK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
ÇUBUK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(552) 905-12-22
Adres : YENİ Mah. ESKİ ANKARA YOLU Cad. No: 18 / 1 HAYMANA / ANKARA
HAFIZ MUSTAFA SÜMER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 785-12-50
Faks: 03127856037
Adres : NASUHPAŞA MAHALLESİ AYHAN SÜMER CADDESİ NO. 12 NALLIHAN/ANKARA
POLATLI YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 623-01-18
Faks: 03126230545
Adres : Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı TOKİ 2. Etap C1/4 - C1/5 Polatlı/ ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 687-95-52
Faks: 0(312) 6879554
Adres: YEŞİLOVA MAHALLESİ E90 KARAYOLU CADDESİ NO:48 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-61-08
Faks: 03122236293
Adres: BEŞTEPE MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3 YENİMAHALLE-ANKARA
GAZİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-92-73
Faks: 03122128165
Adres: EMNİYET Mah. BANDIRMA Cad. 1. BLOK Sit. KIZ ÖĞR.YURDU Apt. No: 11 A / 101 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 908304
HACI ÖMER SABANCI YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-67-80
Faks: 03122223402
Adres: EMNİYET MAH. BOĞAZİÇİ SOK. NO:4 YENİMAHALLE ANKARA
ZÜBEYDE HANIM YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 03122224415
Adres : BEŞTEPELER MAH. MERİÇ SOK. NO:9 BEŞTEPE YENİMAHALLE/ANKARA
BEŞTEPE YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-53-66
Faks: 03122159709
Adres: Beştepeler Mah. Meriç Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA
YENİMAHALLE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 336-00-78
Adres : YEŞİLEVLER Mah. 934 Cad. No: 2 / 2 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 29131013
GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 484-87-96
Faks: 03124841015
Adres: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI
MİLLİ İRADE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Faks: 03124841649
Adres : Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:4/B Gölbaşı / ANKARA
GÖLBAŞI ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇILAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 485-17-45
Faks: 03124845202
Adres: BAHÇELİEVLER MAH.35.CAD.NO:4/A GÖLBAŞI/ANKARA
SAİME KADIN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 319-28-61
Adres: ALTINEVLER MAH. PLEVNE CAD. NO:45 MAMAK/ANKARA
CEBECİ SİTE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 557-02-41
Faks: 0312.5024602
Adres: DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:4 MAMAK/ANKARA
BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 234-20-10
Faks: 03122342080
Adres: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA