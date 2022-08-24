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Eğitim Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:
Eğitim

Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Ankara için yurt başvurusunda bulunmak isteyenler ‘Ankara’nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ankara üniversiteye en yakın KYK yurdu nerede?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 12:36:00 -
Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:

Merakla beklenen KYK yurt başvuru süreci başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı” dedi.

Ankara'nın hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Ankara KYK yurt adresleri:

BAŞKENT YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 310-20-90

Faks: 03123091230

Adres : HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. MALİYE MESLEK SOK. NO:5: 06030

ŞERİFE BACI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 342-10-44

Faks: 03123418404

Adres : ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 659.CAD.N0:8-10 DIŞKAPI ALTINDAĞ ANKARA

YUNUS EMRE YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 310-32-42

Faks: 03123103245

Adres: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. NO.33 ULUS ALTINDAĞ / ANKARA

ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 312-1795

Faks: 03123126998

Adres : HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA

TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 363-41-33

Faks: 03123626701

Adres : HACETTEPE MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA

HÜSEYİN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 502-40-36

Faks: 03125024031

Adres : Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 3/19 Altındağ/ANKARA

AYAŞ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Adres : AYAŞ/ANKARA

BEYPAZARI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Adres: Gazipaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi. No:240 BEYPAZARI/ANKARA

CEBECİ ERKEK YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 362-97-50

Faks: 03123626338

Adres : ERZURUM MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ GEÇİM SOK. NO:14 ÇANKAYA A

TAHSİN BANGUOĞLU YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 287-57-78

Faks: 03122873899

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:15 Çankaya/ANKARA

MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 431-24-33

Faks: 03124315019

Adres : KIBRIS CAD ÇAMKORU SOK NO:25-30 TOPRAKLIK/ANKARA

YENİŞEHİR YURDU

Faks: 03124259177

Adres : KAVAKLIDERE Mah. Karanfil Sok. YENİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Apt. No:75/0 MERKEZ/ÇANKAYA/ANKARA

NENEHATUN YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-63-96

Faks: 03122130160

Adres : EMEK MAHALLESİ 15. CADDE NO: 44 - 46 ÇANKAYA / ANKARA

EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Faks: 05529051214

Adres: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA

OSMAN TAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Adres : OĞUZLAR MAH. AVUKAT ÖZDEMİR SOKAK NO:3 ÇANKAYA/ANKARA

BEYTEPE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Adres : Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde No: 24/1 ÇANKAYA/ANKARA

ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 837-48-80

Faks: 03128371890

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2 Çubuk / ANKARA

FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 837-70-82

Faks: 03128377574

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Ağrı Sok. No:3 Çubuk/ANKARA

ÇUBUK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

ÇUBUK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

 

HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(552) 905-12-22

Adres : YENİ Mah. ESKİ ANKARA YOLU Cad. No: 18 / 1 HAYMANA / ANKARA

HAFIZ MUSTAFA SÜMER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 785-12-50

Faks: 03127856037

Adres : NASUHPAŞA MAHALLESİ AYHAN SÜMER CADDESİ NO. 12 NALLIHAN/ANKARA

POLATLI YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(312) 623-01-18

Faks: 03126230545

Adres : Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı TOKİ 2. Etap C1/4 - C1/5 Polatlı/ ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(312) 687-95-52

Faks: 0(312) 6879554

Adres: YEŞİLOVA MAHALLESİ E90 KARAYOLU CADDESİ NO:48 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-61-08

Faks: 03122236293

Adres: BEŞTEPE MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3 YENİMAHALLE-ANKARA

GAZİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-92-73

Faks: 03122128165

Adres: EMNİYET Mah. BANDIRMA Cad. 1. BLOK Sit. KIZ ÖĞR.YURDU Apt. No: 11 A / 101 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 908304

 

HACI ÖMER SABANCI YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-67-80

Faks: 03122223402

Adres: EMNİYET MAH. BOĞAZİÇİ SOK. NO:4 YENİMAHALLE ANKARA

ZÜBEYDE HANIM YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 03122224415

Adres : BEŞTEPELER MAH. MERİÇ SOK. NO:9 BEŞTEPE YENİMAHALLE/ANKARA

BEŞTEPE YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-53-66

Faks: 03122159709

Adres: Beştepeler Mah. Meriç Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA

YENİMAHALLE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 336-00-78

Adres : YEŞİLEVLER Mah. 934 Cad. No: 2 / 2 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 29131013

GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 484-87-96

Faks: 03124841015

Adres: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI

MİLLİ İRADE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Faks: 03124841649

Adres : Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:4/B Gölbaşı / ANKARA

GÖLBAŞI ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇILAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 485-17-45

Faks: 03124845202

Adres: BAHÇELİEVLER MAH.35.CAD.NO:4/A GÖLBAŞI/ANKARA

SAİME KADIN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 319-28-61

Adres: ALTINEVLER MAH. PLEVNE CAD. NO:45 MAMAK/ANKARA

CEBECİ SİTE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 557-02-41

Faks: 0312.5024602

Adres: DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:4 MAMAK/ANKARA

BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 234-20-10

Faks: 03122342080

Adres: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA

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