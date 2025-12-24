Ankara’nın Güvenlik Alarmı: İsrail "Bir Numaralı Tehdit" Kategorisine Alındı

22 Aralık'ta Kudüs’te bir araya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve GKRY lideri Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan yeni bir siyasi ve askeri blok oluşturdu.

Netanyahu'dan Mesaj: "İmparatorluk hayali kuranlar bunu unutsun" diyerek isim vermeden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu'nun sözleri, diplomatik bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

"İmparatorluk hayali kuranlar bunu unutsun" diyerek isim vermeden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu'nun sözleri, diplomatik bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Sınırsız İş Birliği: Zirve sonucunda "her alanda sınırsız iş birliği" kararı alınırken, Yunanistan’ın İsrail’den aldığı 36 adet PULS roket sistemiyle desteklenen 3,5 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" projesi, ittifakın askeri boyutunu gözler önüne serdi.

Suriye Hattında Tehlikeli Koordinasyon: SDG ve İsrail

Kudüs’teki zirve ile eş zamanlı olarak Suriye’nin Halep hattında SDG/YPG terör örgütünün saldırılar düzenlemesi dikkat çekti. Ankara’nın en üst düzey güvenlik kurmayları (Fidan, Güler, Kalın) Şam’dayken gerçekleşen bu saldırılar, ittifakın sahadaki uzantısı olarak yorumlanıyor.

Hakan Fidan’ın Tespiti: Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG’nin bazı faaliyetlerini İsrail ile koordineli yürüttüğünü ve bunun Suriye’deki çözüm sürecini baltaladığını açıkça ifade ederek Tel Aviv’i doğrudan suçladı.

"Sekizinci Cephe: Türkiye"

İsrail medyasında sistematik olarak işlenen "Türkiye yeni cephe" söylemi, siyasi düzleme taşınmış durumda. Jerusalem Post gibi yayın organlarının Türkiye'yi "en tehlikeli cephe" olarak tanımlaması, İsrail devlet aklının Türkiye’yi stratejik bir düşman olarak konumladığını kanıtlıyor.

Savunma Stratejisinde Yeni Dönem

Daha önce "Batı ittifakı ve ABD ile ilişkiler" nedeniyle öncelikli tehdit görülmeyen İsrail, artık Türk güvenlik kurumlarının ajandasında ilk sıraya yerleşti.