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Ekonomi Ankaralılara, ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı
Ekonomi

Ankaralılara, ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bugün meydana gelen etkili yağışlar öncesinde uyarılarda bulunurken vatandaşlara, “Gerekmedikçe dışarı çıkmayın” çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 16:07:00 -
Ankaralılara, ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara’da etkili olmaya devam eden şiddetli yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle sık sık uyarı yapıldı.

"Ööğle vakti akşam karanlığı bastı"

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, saatlerce devam eden şimşek gök gürültüsü ve sağanak yağış sırasında vatandaşlara sık sık uyarı mesajları gönderdi. Öğlen saatlerinde havanın kapanmasıyla saatlerce karanlığa dönen Ankara’da, trafik bazı bölgelerde Cumartesi olmasına rağmen tıkanıklıklar yaşanırken araçlar farlarını yakarak önlerini görebildiler.

Belediyeden yapılan uyarıda, “Bölgesel şiddetli yağış ve dolu geçişleri etkili şekilde devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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