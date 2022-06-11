Ankaralılara, ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı
Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bugün meydana gelen etkili yağışlar öncesinde uyarılarda bulunurken vatandaşlara, “Gerekmedikçe dışarı çıkmayın” çağrısı yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara’da etkili olmaya devam eden şiddetli yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle sık sık uyarı yapıldı.
"Ööğle vakti akşam karanlığı bastı"
Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, saatlerce devam eden şimşek gök gürültüsü ve sağanak yağış sırasında vatandaşlara sık sık uyarı mesajları gönderdi. Öğlen saatlerinde havanın kapanmasıyla saatlerce karanlığa dönen Ankara’da, trafik bazı bölgelerde Cumartesi olmasına rağmen tıkanıklıklar yaşanırken araçlar farlarını yakarak önlerini görebildiler.
Belediyeden yapılan uyarıda, “Bölgesel şiddetli yağış ve dolu geçişleri etkili şekilde devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.